Амина Ахмед из афганского Кандагара счастлива назвать Кыргызстан вторым домом

Амина Ахмед родом из афганского города Кандагара. В Кыргызстан девушка приехала в 2018 году. После окончания средней школы у себя на родине она решила продолжить учебу за рубежом.

Фото из архива Амины Ахмед. Счастливая выпускница АУЦА

Начала искать стипендиальные программы и наткнулась на объявление посольства США в Кабуле для абитуриентов АУЦА. О Кыргызстане будущая студентка Американского университета в Центральной Азии, разумеется, слышала. Но никогда не думала, что когда-нибудь приедет сюда грызть гранит науки.

Я подала заявку в мае 2018-го, и, к счастью, меня выбрали в качестве финалиста. Так я оказалась в Бишкеке. Амина Ахмед

Наша собеседница признается — она влюбилась в столицу маленькой горной республики с первого взгляда. Здесь, как говорит Амина, не ощущаешь повседневной текучки, просто живешь и каждый новый день дарит что-нибудь интересное и захватывающее.

— Что поразило в первую очередь, когда прибыли в Бишкек?

— Бишкек — необычный город. Мне он сразу приглянулся. Много деревьев, а сама столица по периметру окружена зелеными насаждениями, и это здорово.

Фото из архива Амины Ахмед. Амина любуется пейзажем из окна машины

Здесь не чувствуешь себя как в каменных джунглях. А сам мегаполис с его интенсивным движением, спешащими куда-то прохожими, с его высотками остается где-то далеко. Это волшебные ощущения. Еще мне очень понравилось, что на каждой улице есть множество закусочных, где можно вкусно поесть, отдохнуть от суеты.

Столичный хаос легко рассеивается, поглощается шелестом листвы, стоит лишь зайти в парк. Ты оказываешься в мире спокойствия и гармонии. Амина Ахмед

— А самое любимое место в Бишкеке есть?

— Конечно. Например, мне очень комфортно в АУЦА. Здесь особая энергетика, а воздух такой чистый, что его можно резать, как бумагу. Еще я очень люблю гулять по улице Токтогула.

Фото из архива Амины Ахмед. В ожидании

Она тенистая и уютная. Напоминает чем-то старые улочки в европейских городах. Я видела такие в кино, когда в ансамбле сочетаются архитектурные постройки и засаженные деревьями тротуары. Несомненно, Бишкеку удалось завоевать мое сердце.

— Есть что-то, что удивило в неприятном плане, скажем так?

— Я не являюсь их фанатом. Эти бусики всегда переполнены. Чтобы не толкаться, не трястись в толпе, я предпочитаю ходить пешком — полезнее для здоровья.

А если опаздываю, вызываю такси. Я не могу сказать, что меня разочаровало в Бишкеке или вызвало отторжение.

Пугает общественный транспорт, вернее, забитые до отказа маршрутки. Амина Ахмед

— На маршрутки жалуются практически все. Можете сказать, что вас еще разочаровало? Например, при общении с местными жителями. А что, наоборот, понравилось?

— Мне нравятся теплота и искренность. Я не ощущала никогда на себе все эти два года, которые живу в Бишкеке, проявлений агрессии или негатива.

Фото из архива Амины Ахмед. Парашютный спорт — это круто!

Жаль только, что многие местные не знают английского. А мой русский недостаточно хорош, чтобы я могла на нем выражать свободно свои мысли и делиться впечатлениями.

— Что бы вы хотели изменить в столице Кыргызстана и почему?

— Если бы мне дали возможность что-то изменить в Кыргызстане, это, вероятно, была бы только транспортная система. Я бы попыталась ее усовершенствовать, введя множество автобусных маршрутов. Автобусы более вместительны. В них не надо ехать, согнувшись в три погибели, и молиться, чтобы тебе не раздавили ноги.

— Где еще, кроме Бишкека, вы были в Кыргызстане?

— Я приехала сюда, как я уже говорила выше, в октябре 2018 года. За это время мне посчастливилось побывать на Иссык-Куле.

Я ездила дважды — весной и летом. Озеро потрясающее. А с горных пейзажей картины можно писать.

Каждый уголок как готовая художественная открытка. Мне повезло, что я могу назвать Кыргызстан своим вторым домом. Амина Ахмед

— Хорошо. Поговорим о кулинарных предпочтениях. Что вам понравилось в национальной кухне?

— Есть много блюд, которые мне действительно нравятся из кыргызской кухни, но лидерство, безусловно, отдано плову и лагману. Это моя любимая еда. Кыргызский плов во многом похож на афганский, который я всегда ем с удовольствием. Так устроен человек — мы тянемся к вкусу детства.

Я впервые попробовала плов, когда еще была совсем ребенком. Поэтому для меня это блюдо всегда будет ассоциироваться с моей родиной, с тем местом, где я выросла, где живут мои родители. Есть, конечно, некоторые различия между нашим национальным пловом и кыргызским. Но сам принцип приготовления, ингредиенты фактически одинаковые.

Разве что в Кыргызстане, когда готовят плов, не добавляют изюм. А в Афганистане сушеный виноград — неотъемлемый компонент. Амина Ахмед

— Есть ли блюда, которые вы боитесь есть?

— Я боюсь попробовать конину, которая здесь довольно распространена. Когда я впервые услышала, что местные жители едят лошадиное мясо, была шокирована. Я люблю лошадей, но не в качестве деликатеса.