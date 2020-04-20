В комендатуре разъяснили задержание волонтеров на велосипедах

В социальных сетях появилось видео задержания в Бишкеке волонтеров, передвигающихся на велосипедах.

На кадрах видно, что милиционеры останавливают граждан, просят представить документы, подтверждающие волонтерскую деятельность. В случае если документы отсутствуют, сотрудники просят пройти в автобус, а затем привозят в РОВД.

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В пресс-центре комендатуры 24.kg объяснили, что у многих велосипедистов нет докуметов, доказывающих их волонтерскую деятельность. Кроме того, многие из них в маршрутном листе указывают ложные домашний адрес и причины выхода из дома.

«В частности, есть факты, когда горожане, проживая, например, в Свердловском районе, в маршрутном листе указывают, что едут за продуктами. Затем патрульная милиция останавливает их совсем в другой части города. У многих якобы волонтеров нет маршрутных листов, отсутствуют документы, подтверждающие принадлежность к той или иной благотворительной организации. Есть случаи, когда у гражданина нет с собой паспорта. При установлении личности выясняется, что человек фактически проживает в другом месте. Во избежание распространения коронавирусной инфекции и минимизации контактов комендатура вынуждена принимать такие меры», — сказали в ведомстве.

В комендатуре отметили, что со всеми задержанными проводят разъяснительные работы.

«Задержанных доставляют в РОВД для установления личности, проводят разъяснительные беседы. Мы просим не выходить без острой необходимости из дома. Например, неизвестно, с кем человек контактировал, откуда он едет, есть ли вероятность того, что он не заражен», — пояснили в ведомстве.