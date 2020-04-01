В Бишкеке начали цвести тюльпаны. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сотрудники Зеленхоза высадили 185 тысяч луковиц тюльпанов 18 сортов: красного, белого, розового, оранжевого, желтого, фиолетового цветов.

«Как только тюльпаны отцветут, луковицы будут бережно выкопаны, высушены и следующей осенью снова посажены на клумбах», — подчеркнули в муниципалитете.

В мэрии просят горожан бережно относиться к цветам и при малейшем подозрении на кражу обращаться в милицию и муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» по номеру 0709399977.

Отметим, что в этом году кыргызстанцы не смогут насладиться красотой цветения тюльпанов из-за введенных ограничений передвижения в столице.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.