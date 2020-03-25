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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вузы и колледжи переходят на дистанционное обучение. Подписан приказ

Министр образования и науки КР Каныбек Исаков издал приказ об организации дистанционных методов обучения в высших и средне-профессиональных учебных заведениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, ответственность за логистику и качество занятий лежит на руководителях вузов и профтехлицеев. Они будут ежедневно контролировать организацию учебного процесса, оказывать преподавателям непрерывную методическую помощь и консультации по вопросам применения дистанционных образовательных технологий.

Отмечается, что до 30 марта 2020 года руководители учебных заведений должны представить конкретные предложения о проведении в удаленном режиме промежуточных и итоговых зачетов и экзаменов студентов всех курсов, а также государственной итоговой аттестации выпускников.

На сегодня в Кыргызстане всего 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147984/
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