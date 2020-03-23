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Общество

В МИД подтвердили, что кыргызстанец в Пакистане заразился коронавирусом

В МИД Кыргызстана подтвердили, что у гражданина КР в Пакистане выявлен коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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«По состоянию на 22 марта 2020 года среди заразившихся новым коронавирусом Covid-19 в Пакистане выявлен гражданин КР, 1963 года рождения. По предварительной информации, он совместно с четырьмя другими кыргызстанцами (1960, 1978, 1960 и 1996 годов рождения) пребывал на территории Пакистана с целью осуществления религиозного миссионерства — даваат. На консульском учете данные граждане не состоят, за помощью в посольство КР в Пакистане не обращались», — отмечают в МИД КР.

Уточняется, что заболевший помещен в исламабадский госпиталь PIMS (Pakistan Institute of Medical Sciences), остальные четверо кыргызстанцев на карантине.

«Посольство КР в Пакистане находится на постоянной связи с администрацией города Исламабад, а также правоохранительными органами страны пребывания», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее пакистанский журналист Омар Р.Крейши сообщал в соцсетях, что у члена движения «Таблиги Джамаат» — гражданина Кыргызстана, находящегося в мечети под Исламабадом, анализы на коронавирус дали положительный результат. «Местные чиновники сказали, что власти мечети знали, что он заражен, ничего не сделали, чтобы помешать ему контактировать с другими людьми», — написал журналист.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147628/
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