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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство расширило список иностранцев, которым запретили въезд в Кыргызстан

Правительство Кыргызстана расширило список иностранцев, которым запрещен въезд в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, 17 марта вышло распоряжение правительства о временном ограничении граждан иностранных государств для въезда в страну. В нем сделали исключение для иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся членами семей граждан Кыргызстана или имеющих постоянный вид на жительство в Кыргызстане.

Новым распоряжением указанной категории граждан въезд в страну также ограничили до стабилизации эпидемиологической ситуации.

«Принимаемые правительством Кыргызстана ограничительные меры направлены исключительно на недопущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории страны и в целях защиты здоровья граждан КР», — отметили в правительстве.

Напомним, в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147561/
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