Дело энергетиков. Обвиняемые выступили с последним словом

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов, обвиняемых по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ.

Обвиняемые выступили с последним словом.

Экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев заявил, что устал сидеть и попросил отпустить его из зала суда.

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев заявил, что никогда не просил ни у кого государственных наград, поэтому их у него нет. Обвиняемый заявил, что прокуроры просят лишить его наград, однако каких — он не понимает.

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«Я работал при четырех президентах и всегда честно. Никогда не просил для себя госнаград, потому что считал это ниже своего достоинства. По делу о модернизации ТЭЦ обвинение не доказало, что я кому-то давал поручения. Кроме того, указывается, что я издавал распоряжения, но и это неправда. Я их только подписывал. Да, я действительно просил ЖК рассмотреть постановление вне очереди. А почему нет? Там все документы были в порядке», — сказал Жанторо Сатыбалдиев и попросил оправдать его за отсутствием состава преступления.

Экс-глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов просил суд принять объективное решение.

Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров также просили суд вынести справедливый приговор.

Сапар Исаков заявил, что он оказался в ситуации, когда он ни в чем не виновен, но его обвинили.

«Я считаю, что правду надо говорить вовремя. Четко осознаю те заявления, которые сделал до этого. Рано или поздно справедливость восторжествует и правда выйдет наружу», — сказал Сапар Исаков.

Судебный процесс по делу о модернизации ТЭЦ — позор для следователей ГКНБ. Нас пытались сделать бандой. Все эти люди сидят за решеткой только из-за меня. Ни одного доказательства нет, ни одного факта. Сапар Исаков

Он попросил суд о справедливом решении.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.