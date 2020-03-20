20:14
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Обвиняемые выступили с последним словом

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов, обвиняемых по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ.

Обвиняемые выступили с последним словом.

Экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев заявил, что устал сидеть и попросил отпустить его из зала суда.

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев заявил, что никогда не просил ни у кого государственных наград, поэтому их у него нет. Обвиняемый заявил, что прокуроры просят лишить его наград, однако каких — он не понимает.

Сюжет по теме
Дело энергетиков

«Я работал при четырех президентах и всегда честно. Никогда не просил для себя госнаград, потому что считал это ниже своего достоинства. По делу о модернизации ТЭЦ обвинение не доказало, что я кому-то давал поручения. Кроме того, указывается, что я издавал распоряжения, но и это неправда. Я их только подписывал. Да, я действительно просил ЖК рассмотреть постановление вне очереди. А почему нет? Там все документы были в порядке», — сказал Жанторо Сатыбалдиев и попросил оправдать его за отсутствием состава преступления.

Экс-глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов просил суд принять объективное решение.

Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров также просили суд вынести справедливый приговор.

Сапар Исаков заявил, что он оказался в ситуации, когда он ни в чем не виновен, но его обвинили.

«Я считаю, что правду надо говорить вовремя. Четко осознаю те заявления, которые сделал до этого. Рано или поздно справедливость восторжествует и правда выйдет наружу», — сказал Сапар Исаков.

Судебный процесс по делу о модернизации ТЭЦ — позор для следователей ГКНБ. Нас пытались сделать бандой. Все эти люди сидят за решеткой только из-за меня. Ни одного доказательства нет, ни одного факта.

Сапар Исаков

Он попросил суд о справедливом решении.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147369/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Оправдать Сапара Исакова за отсутствием события преступления просят адвокаты
Дело энергетиков. Сапар Исаков об угодничестве Алмазбеку Атамбаеву
Дело энергетиков. Сапар Исаков рассказал подробности его ареста
Суд по Историческому музею. Сапар Исаков отказался явиться на допрос
Дело энергетиков. Сапар Исаков о реконструкции ТЭЦ за $200 миллионов
Дело энергетиков. Сапар Исаков назвал условия, при которых готов признать вину
Дело энергетиков. Сапара Исакова уговорили участвовать в суде друзья
Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокат просит оправдать Сапара Исакова
У Сапара Исакова родились сыновья-двойняшки. Теперь он отец шестерых детей
Суд по Историческому музею. С кем советовалась Мира Карыбаева, рассказали в суде
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Бизнес
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; работает в&nbsp;штатном режиме ОАО «Кыргызтелеком» работает в штатном режиме
Увеличены емкость и&nbsp;охват 4G&nbsp;LTE-сети О! в&nbsp;35&nbsp;населенных пунктах Увеличены емкость и охват 4G LTE-сети О! в 35 населенных пунктах
20 марта, пятница
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень не превышен Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уров...
19:57
Дело энергетиков. Обвиняемые выступили с последним словом
19:43
В Кыргызстане приостановлен прием граждан по Госпрограмме переселения в Россию
19:33
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
19:26
Из-за коронавируса передавать продукты в исправительные учреждения запретили