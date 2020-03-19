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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Россия выделила Кыргызстану более 7,5 тысячи тест-систем по коронавирусу

Россия полностью обеспечила потребности Кыргызстана в средствах диагностики коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения КР.

Всего передали более 7,5 тысячи тест-систем для диагностики коронавируса.

Посольство России в Кыргызстане ведет работу по приему обращений и призывает граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей без надобности, соблюдать личную гигиену и придерживаться рекомендаций организаций здравоохранения, не распространять в СМИ и социальных сетях недостоверную информацию о распространении заболеваний. В случае появления симптомов заражения новой инфекцией незамедлительно связаться с врачами либо вызвать скорую помощь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147060/
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