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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Импорт медицинских масок в Кыргызстан освободили от НДС

При поставке и импорте на территорию Кыргызстана медицинские маски освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отмечается, что такое решение принято для обеспечения населения изделиями медицинского назначения. Поэтому кабмин внес изменения в постановления об утверждении перечня лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию Кыргызстана.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Основной рекомендацией ВОЗ для населения является, помимо прочего, обязательное ношение медицинских масок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146800/
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