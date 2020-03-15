Новый вирус. Куда обращаться, если вы почувствовали ухудшение самочувствия

Мэрия Бишкека призывает горожан не паниковать и соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы.
По ее данным, столичное управление здравоохранения проводит ряд системных мероприятий в целях усиления борьбы и профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.
В Бишкеке круглосуточно работают телефоны доверия в центрах семейной медицины (ЦСМ).
«Если вдруг чувствуете, что заболели, вы можете проконсультироваться с врачами ЦСМ города и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Дежурные медики всегда готовы оказать вам необходимую помощь. Не занимайтесь самолечением», — призывают чиновники.
Куда обращаться, если вам плохо:
— Городское управление здравоохранения мэрии Бишкека:
31-87-67;
— ОЦСМ Ленинского района: 0990 888030;
— ЦСМ № 2: 0990 888028;
— ЦСМ № 11: 0990 888029;
— ЦСМ № 12: 0990 888031;
— ЦСМ № 13: 0990 888032;
— ЦСМ № 17: 0990 888033;
— ОЦСМ Октябрьского района: 0990 888036;
— ЦСМ № 15: 0990 888015;
— ЦСМ № 18: 0990 888035;
— ЦСМ № 19: 0990 888019;
— ОЦСМ Первомайского района: 0990888071;
— ЦСМ № 7: 0990 888072;
— ЦСМ № 14: 0990 888073;
— ЦСМ № 16: 0990 888074;
— ОЦСМ Свердловского района: 0701 103002;
— ЦСМ № 4: 0701 103001;
— ЦСМ № 8: 0701 103003;
— ЦСМ № 9: 0701 103004;
— ЦСМ № 10: 0701 103007.