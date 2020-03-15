Новый вирус. Куда обращаться, если вы почувствовали ухудшение самочувствия

Мэрия Бишкека призывает горожан не паниковать и соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы.

По ее данным, столичное управление здравоохранения проводит ряд системных мероприятий в целях усиления борьбы и профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

В Бишкеке круглосуточно работают телефоны доверия в центрах семейной медицины (ЦСМ).

«Если вдруг чувствуете, что заболели, вы можете проконсультироваться с врачами ЦСМ города и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Дежурные медики всегда готовы оказать вам необходимую помощь. Не занимайтесь самолечением», — призывают чиновники.

Куда обращаться, если вам плохо: