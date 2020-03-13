Пандемия коронавируса. За нарушение карантина в Кыргызстане будут штрафовать

В Кыргызстане все приезжающие лица из стран с коронавирусом будут подразделяться на три категории. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, изменения в классификацию стран, небезопасных по распространению коронавирусной инфекции, внесены в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что распространение нового вируса достигло стадии пандемии.

Для определения категории страны введены дополнительные критерии оценки: абсолютное число случаев заболевания, темпы роста распространения инфекции за последние 10 дней и индекс готовности страны к эпидемии и пандемии по данным независимых международных организаций.

Список стран может меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире.

1 Первая категория Первая категория

В нее входят страны, которые соответствуют любому одному из критериев.

Вводится запрет на въезд в Кыргызстан всем иностранным гражданам, которые были (включая транзит) на территории КНР, Италии, Ирана, Кореи, Франции, Германии и Испании в течение последних 30 дней.

Граждане Кыргызстана, побывавшие в этих странах, включая транзит, подлежат обсервации 14 дней в специально отведенных местах. В данную категорию входят все граждане Кыргызской Республики, владельцы ID-карт, общегражданского, служебного и дипломатических паспортов.

Все иностранцы и кыргызстанцы, которые в течение 30 дней не были на территории стран первой категории, могут въехать в КР при условии прохождения алгоритма проверки, утвержденного Министерством здравоохранения.

2 Вторая категория Вторая категория

Все иностранные граждане и кыргызстанцы, прибывшие из стран второй категории, в том числе транзитом, подлежат домашнему карантину на 14 дней.

Во вторую категорию отнесены США, Япония, Швеция, Швейцария, Великобритания, Бельгия, Нидерланды.

Если иностранный гражданин не имеет возможности обеспечить себе домашний карантин, то он допускается на территорию Кыргызстана на основании решения комиссии, созданной межведомственным приказом, и подлежит обсервации 14 дней в специально отведенных местах.

3 Третья категория Третья категория

Все иностранные граждане и кыргызстанцы, прибывшие из стран третьей категории, включая транзит, подлежат первичной проверке и далее наблюдению на дому согласно алгоритму Министерства здравоохранения. При этом вводятся ограничения передвижения по территории Кыргызской Республики на 14 дней.

В нее входят Сингапур, Австрия, Дания, САР КНР Гонконг, Малайзия, Таиланд, Индия, Бахрейн, Австралия, Греция, Канада, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Египет, Ливан, Катар, Саудовская Аравия.

Сотрудники дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в КР, члены иностранных официальных делегаций не подлежат обсервации (за исключением лиц с клиническими проявлениями) при условии заблаговременного уведомления МИД и обязательного прохождения алгоритма проверки, утвержденного Министерством здравоохранения.

4 Наказание Наказание

Лицо, нарушившее условия домашнего карантина, условия обсервации, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Согласно статье 280 Уголовного кодекса КР, лицо, умышленно или неосторожно нарушившее санитарно-эпидемиологические правила, причинившее по неосторожности массовое заболевание, отравление людей или иной тяжкий вред наказывается штрафом VI категории или лишением свободы II категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет.

Размер штрафа VI категории для несовершеннолетних — от 120 тысяч до 140 тысяч сомов, для других физических лиц — от 260 тысяч до 300 тысяч сомов.