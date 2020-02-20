Алмазбека Атамбаева посетили сотрудники Наццентра по предупреждению пыток

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили бывшего президента Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщил директор Наццентра Нурдин Сулайманов.

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По его словам, информация о низком давлении бывшего главы государства подтвердилась.

«У Алмазбека Атамбаева действительно низкое давление, которое еще и скачет. Согласно медицинским картам, сегодня у бывшего главы государства зафиксировали давление 90 на 70. Во время разговора Атамбаев сказал, что утром у него болела голова, а тонометр зафиксировал давление 85 на 59, тогда как его рабочее составляет 110 на 70. Подследственный находится под наблюдением врачей», — сказал Нурдин Сулайманов.

Директор Наццентра отметил, что жалоб в адрес администрации СИЗО и сотрудников от Алмазбека Атамбаева не поступало.

Вчера сыновья Атамбаева — Сеид и Кадырбек сообщили в социальных сетях о критическом состоянии здоровья отца. Адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев также информировал о низком давлении у клиента. В ГКНБ опровергают эти данные, подчеркивая, что состояние подследственного в пределах нормы.

Защита просит пригласить независимых врачей и представить им результаты суточного мониторинга давления. Замир Жоошев сообщает, что адвокатам отказали в этом.