Число жертв коронавируса превысило 2,1 тысячи человек

На сегодня число людей, которые умерли от нового коронавируса в Китае, достигло 2 тысяч 126 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Число людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, достигло 75 тысяч 725 человек. За последние сутки количество подтвержденных случаев болезни выросло на 526.

От коронавируса излечились 16 тысяч 330 человек.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 62 тысячи 31 случай заражения, 2 тысячи 291 умершего и 10 тысяч 337 выздоровевших.

Увеличивается и число стран, где зафиксировали зараженных коронавирусом. На сегодня за пределами Китая подтверждено 1,1 тысячи случаев заболевания в 27 странах. Больше всего больных в Японии (84), Таиланде (35), Сингапуре (84), Гонконге (65), Южной Корее (82), на Тайване (24), в Австралии (15), Германии (16), США (29) и Малайзии (22).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.