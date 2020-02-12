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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Из-за коронавируса в карантине остаются 82 кыргызстанца

В Кыргызстане в медицинских учреждениях на карантине находятся 82 человека, прибывших из Китая. Об этом 24.kg сообщили в оперативном штабе Министерства здравоохранения.

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Уточняется, что 552 человека находятся под наблюдением врачей в домашних условиях.

«Всего с 28 января из Китая прибыло 634 человека, из которых 552 находятся дома, но под наблюдением медиков. Тех, кто приехал непосредственно из Ухани, положили на обсервацию. Их 18 человек. Всех, кто прибыл из КНР, проверяют несколько дней на наличие температуры. На сегодня лиц с подозрением на коронавирус нет», — сообщили редакции.

Напомним, число инфицированных в самом Китае растет — зарегистрировано 45 тысяч 119 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143321/
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