На народном курултае призывают не голосовать за партии коррупционеров

На народном курултае призывают не голосовать за те партии, чьи кандидаты были замешаны в продаже месторождений иностранным инвесторам. Об этом заявил гражданский активист Айбек Бусурманкулов.

Участники курултая настаивают на необходимости конституционной реформы.

«У нас нет механизма импичмента. Если даже президент не работает, мы не можем отправить его в отставку. Это касается и депутатов, мы их выбираем, но отзывать их не можем. Поэтому нам необходимо внести в Конституцию институт курултая, который обеспечит народную власть», — отметил Айбек Бусурманкулов.

Он выразил надежду на то, что парламент поддержит законопроект о проведении референдума.

Кроме этого, гражданский активист предлагает на парламентских выборах не голосовать за тех политиков, чьи имена были замешаны в коррупции.

«Я предлагаю не поддерживать те политические силы, которые были замешаны в незаконной продаже лицензий и заключении соглашений по месторождениям не в интересах народа», — сказал он.