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Общество

Конфликт близ казахской границы. Пограничники КР перешли на усиление

Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе Кыргызстана.

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Уточняется, что в связи с обострением ситуации в Кордайском районе Жамбылской области, граничащей с территорией Чуйской области Кыргызстана, пункты пропуска, а также подразделения ГПС КР, дислоцированные на кыргызско-казахстанской госгранице, переведены на усиленный вариант несения службы.

Напомним, в селе Масанчи Жамбылской области между жителями произошла массовая драка. По сообщению казахстанских СМИ, полиция локализовала конфликт. По факту возбуждено уголовное дело.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143015/
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