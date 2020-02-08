Конфликт близ казахской границы. Пограничники КР перешли на усиление

Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе Кыргызстана.

Читайте по теме В казахском селе Масанчи около границы с Кыргызстаном конфликт. Слышны выстрелы

Уточняется, что в связи с обострением ситуации в Кордайском районе Жамбылской области, граничащей с территорией Чуйской области Кыргызстана, пункты пропуска, а также подразделения ГПС КР, дислоцированные на кыргызско-казахстанской госгранице, переведены на усиленный вариант несения службы.

Напомним, в селе Масанчи Жамбылской области между жителями произошла массовая драка. По сообщению казахстанских СМИ, полиция локализовала конфликт. По факту возбуждено уголовное дело.