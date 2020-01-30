Нехватка масок и авиабилетов. Студенты из Кыргызстана о ситуации в Китае

В эпицентре эпидемии нового коронавируса в Китае остаются 15 граждан Кыргызстана. Они не успели уехать из города Ухань до его закрытия на карантин.

Кыргызстанцы из других китайских городов пытаются вернуться на родину. Но многие остаются, так как рейсы на самолеты постоянно отменяют, а некоторые не могут достать билеты.

По данным Минздрава Кыргызстана, 12 человек, приехавших из Китая, находятся в карантине под наблюдением врачей.

Наши соотечественники рассказали 24.kg о ситуации в Китае.

Бексултан Исаев, студент 2-го курса Шеньянского политехнического университета, вернулся в Бишкек два дня назад с двумя соотечественниками.

Фото Бексултана Исаева

«В аэропорту Бишкека особого медицинского контроля не заметил. Нас проверили на тепловизоре и пропустили. В аэропорту Пекина, куда я прибыл из города Шеньяна, тоже измеряли температуру», — говорит Бексултан Исаев.

Иностранцы в Китае в панике пытаются покинуть страну. Бексултан Исаев

«Но трудно достать билет на самолет, так как многие авиарейсы закрыты и цены на билеты резко выросли. Да еще и рейсы постоянно отменяют», — говорит Бексултан.

«Была информация, что Россия закрыла все границы с Китаем, Кыргызстан тоже. Еще в интернете много фейковой информации с фотографиями прошлых годов», — отмечает Бексултан.

Во многих городах Китая острая нехватка масок. В университете сообщили, о возможном продлении каникул. В Китае студенты с января уходят на двухмесячные каникулы.

«Шеньян далеко от Уханя, и он пока открыт. По последним данным, в городе три человека заразились вирусом. Еще пятерых привезли из Уханя. Видимо, там не хватает мест в больницах. Тем не менее в городе чувствуется напряжение», — отмечает Бексултан.

Людей на улицах мало, товаров на прилавках магазинов все меньше. Все ходят в масках. Цены на них подскочили и они в дефиците. Бексултан Исаев

Павел Б. (фамилию он попросил не называть) находится в городе Ханчжоу в провинции Чжецзян, он ближе к провинции Хубэй. Молодой человек учится в университете экономики и финансов. Он из кыргызстанских студентов остался один в университете. В общежитии всего 30 студентов из 500.

Фото Павла Б

«Я купил билет до Алматы. Но мой рейс второй раз отменили. Хочу быстрее уехать», — сообщил Павел.

По его словам, в городе почти нет людей. Кроме такси, другие виды общественного транспорта не ездят.

Я местных людей почти не вижу. Не знаю, куда они делись. Только иностранцы ходят и ищут то билеты, то продукты, то маски, жалуются, что Китай их не выпускает. Павел

«Работают всего несколько аптек. Университет нам не помогает. С нашим консульством не связывался. Думаю, что это ничего не даст», — говорит Павел.

Местные власти пытаются противостоять распространению коронавируса. По словам Павла, улицы и здания в городе постоянно обрабатывают.