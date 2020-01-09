Ситуация на границе. Кыргызстан обвинил Казахстан в нарушении норм ЕАЭС

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил принять необходимые меры для решения сложившейся ситуации на кыргызско-казахстанском участке границы. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Введение казахстанской стороной дополнительных проверок при перемещении товаров и грузов через государственную границу Кыргызстана и Казахстана является нарушением норм Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В правительстве КР подчеркнули, что при транзите товаров из Кыргызстана через территорию Республики Казахстан стороны на восьмом Кыргызско-Казахстанском межправительственном совете договорились проработать механизм обеспечения прослеживаемости грузов по навигационным пломбам.

«Однако эти двусторонние меры обеспечения прослеживаемости товаров имеют смысл только в том случае, когда стороны четко согласуют механизмы их применения», — заявили в кабмине.

В результате принятых казахстанской стороной односторонних мер возле пункта пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» в Иссык-Атинском районе Чуйской области наблюдается скопление большегрузных автомобилей.

Правительство Кыргызстана обеспокоено сложившейся ситуацией и призывает Казахстан соблюдать принятые в рамках интеграционного объединения обязательства по свободному перемещению товаров.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил компетентным государственным органам активизировать переговоры с казахстанской стороной.

Глава правительства также поручил ГПС принять необходимые меры для того, чтобы минимизировать последствия возникших сложностей при пересечении кыргызско-казахской границы.