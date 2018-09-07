Дело таможенников. Миллионы в кармане, гроши в декларациях

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями объявила в розыск экс-председателя таможенной службы Кыргызстана Адамкула Жунусова. Он проходит фигурантом по громкому уголовному делу с материальным ущербом свыше 166 миллионов сомов.
Таможенники предоставили частной компании преференции по платежам, вносимым в бюджет, хотя ввозимые товары должны были оформлять на общих основаниях.
Таможенники, оказавшиеся в делеПервым по уголовному делу был задержан экс-глава железнодорожной таможни «Северная» Нурбек Айбашев. Ему предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностным положением».
20 августа 2015 года между ОсОО «А.», аффилированным с гражданином Нурбеком Айбашевым, и компанией U.Q.I.T.C.L. был заключен контракт на переработку в КНР шкур крупного рогатого скота, кожи хромового дубления, кожевенного краста, натуральной кожи и искусственной кожи в обувь, одежду и другие предметы галантереи«, — рассказали в ГСБЭП.
При содействии Нурбека Айбашева Управление организации таможенного дела, Управление таможенных платежей и Правовое управление ГТС необоснованно и неверно идентифицировали используемый в переработке товар вне таможенной территории. Без ведома генерального директора ОсОО «А.» Г. Умарова и на основании якобы поданного заявления выдали разрешение на использование таможенной процедуры переработки товаров вне таможенной территории.
в доме таможенника «взорвал» Интернет: огромный особняк, дорогая мебель, изысканный интерьер, чучела животных. Финпол изъял у него документы и 25 дорогостоящих часов.
Следом за ним задержали заместителя председателя Государственной таможенной службы Замирбека Ниязалиева.
Экс-председатель таможенной службы Кыргызстана Адамкул Жунусов скрывается от органов, препятствуя объективному ведению следствия. 18 августа ему заочно предъявили обвинение в совершении преступления. Первомайский районный суд Бишкека заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
По делу проходят и бывший начальник Управления организации таможенного контроля ГТС Болот Бирназаров.
Одним звеном схемы стало ОсОО «Айхан». В 2016 году компания прошла процедуру перерегистрации. В настоящее время ею руководит Мирлан Орозбекович Жумабаев.
Доходы таможенниковПо итогам 2015 года Адамкул Жунусов, будучи главой ГТС, заработал 833,9 тысячи сомов. В этом же году он потратил 1,7 миллиона сомов, которые заработал за счет продажи животных.
В собственности у подозреваемого крохотный дом площадью всего 36 квадратных метров, зато есть сарай в 350 квадратов и дача в 107 квадратов. У близких родственников дача, автомобиль, три элитных квартиры с гаражами. Площадь одной квартиры — 218 квадратных метров. В доходах родственников не указано ни сома.
У Замирбека Ниязалиева нет даже жилья. В 2015 году он заработал 777 тысяч сомов. В собственности только земельный участок 800 квадратных метров, а у родственников — «Мазда Атенза».
Болоту Бирназарову принадлежит лишь 25 процентов в квартире площадью 63,2 квадратных метра. За год он заработал 637 тысяч сомов.
В 2016 году Адамкул Жунусов вновь указал расходы в 1,7 миллиона сомов. На госслужбе он успел заработать только 255,4 тысячи сомов. Родственники же, видимо, продали автомобиль. По крайней мере, из декларации он исчез.
Карьерная лестницаАдамкул Жунусов возглавлял Государственную таможенную службу с июля 2013-го по апрель 2016 года. Позже его назначили министром по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии от Кыргызстана. На этом посту он пробыл до февраля 2018-го.
Поначалу он не имел никакого отношения к таможенному делу. Адамкул Жунусов — врач-педиатр, но трудовую деятельность начал в Республиканском бюро судебной экспертизы. Пять лет отработал судмедэкспертом в Нарыне, а потом внезапно, в 1995 году, стал инспектором Бишкекской таможни.
Так от инспектора отдела платежей и статистики Бишкекской таможни Адамкул Жунусов дослужился до председателя ГТС.