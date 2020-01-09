Бьют, наказывают голодом, шантажируют детьми. Истории жертв семейного насилия

По данным МВД Кыргызстана, только за один месяц (октябрь 2019 года) зарегистрировано 2 тысячи 423 случая семейного насилия, из них 2 тысячи 132 женщины пострадали от рук мужей.

Больше всего в милицию обращались жители Бишкека — 783 человека, меньше всего в Таласе — 55.

Но в ЕРПП зарегистрировали только 262 подобных случая. Однако большинство из них идет как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

24.kg выслушало истории жертв семейного насилия. Мы публикуем их с изменением имен. За желание заработать оказалась падшей женщиной Тридцатилетней Айнаш непривычно рассказывать, а тем более жаловаться на свою жизнь. Она выросла в простой семье одной из южных областей с твердым пониманием, что «аял жакшы, эр жакшы» («если жена хорошая, муж тоже хороший»).

Она 12 лет служила семье мужа. Все хозяйства было на ее плечах. Муж работал в России и приезжал редко.

«Деньги он отправлял своей матери, она же распоряжалась семейным бюджетом, а мне давали только на проезд, когда собиралась к родственникам. Мне не позволяли работать, да в селе и негде, только если поехать в Бишкек», — рассказывает мать троих детей.

Постоянные придирки, ссоры, унижения со стороны золовки в отсутствие мужа заставили Айнаш уйти из дома. Она забрала младшего ребенка и ушла к родителям. Взрослая женщина не могла сидеть без работы. Оставив маме малыша, приехала в Бишкек. Устроилась в швейный цех.

Муж был в курсе всего. Через пару месяцев узнала, что свекровь увезла младшего, а муж вернулся из России, не сказав ей ни слова, но дав понять, что он на стороне своей родни.

«Я решила поехать к ним, повидать детей. Хотела забрать младшего, он все-таки маленький и нуждается во мне. Когда пришла к ним, в доме был муж, его сестра, брат и свекровь. Они не позволили мне войти, кричали, обзывали, называли падшей женщиной, обвиняли во многих греках», — плачет Айнаш.

Золовка волочила меня по земле, пинала, силой вытащила на улицу. Муж с братом все это снимали на видео и смеялись. Айнаш

Униженная женщина теперь лечится и ищет способы вернуть детей.

Он бьет, а родители не разрешают разводиться

Майрам украли замуж в студенческие годы. Она через год из-за ревности мужа и появившегося малыша бросила учебу.

«Впервые он поднял на меня руку через два года совместной жизни. После ссоры он ударил так сильно, что я потеряла сознание. Придя в себя, уехала к родителям. Через два дня он за мной приехал, просил прощения. Я вернулась», — вспоминает Майрам.

Но насилие продолжалось. И физическое и моральное.

Муж иногда наказывал ее голодом. Не приносил домой ни продуктов, ни денег.

В минуты без насилия они стали родителями троих детей.

«За эти годы, сидя дома, я, окончившая городскую школу с иностранным языком, сама поступившая на бюджетное обучение, превратилась в замкнутую, нервную, неуверенную женщину, и выгляжу намного старше своего возраста. Сколько находила работу, знакомые предлагали вакансии, но муж не разрешал», — рассказывает Майрам, добавляя, что ему выгодна ее экономическая зависимость.

Отмечу, он пятикратно читает намаз и постоянно посещает мечеть.

В нашем доме любая мелочь заканчивалась конфликтом. Постоянно бил по голове, пинал. Майрам

«Меня успокаивало одно — родня мужа, зная его характер, поддерживала и помогала мне. А мои родители на жалобы твердили, что ни за что не позволят развестись. Говорили: «Элдин кыздары живут даже с мужьями-алкашами». На мою жизнь начали обращать внимание только после того, как я попала в больницу вся в синяках и со сломанной рукой. Муж обещал исправиться и больше не трогать меня», — говорит Майрам.

Женщина давно перестала плакать и улыбаться.

Избивая жену, муж доказывал родным преданность

Семейному насилию подвергаются не только необразованные и сельские женщины. Например, Сайрагуль окончила вуз по специальности «Международное право» с отличием, преподает в университете.

Она вышла замуж за парня, который понравился внимательностью, настойчивостью, имел высшее образование, занимался бизнесом. «Перед свадьбой рассказал, что у него сестры с характером. Что мне надо с ними быть осторожнее. Я на это не обратила внимания. И зря», — вспоминает Сайрагуль.

«С самого начала сестры конфликтовали с братом, то есть моим мужем. Причина — деньги, власть в доме и обычная женская зависть — они разведены, а я такая счастливая начинаю семейную жизнь. Однажды золовка попросила у брата деньги для какого-то средства для похудения, он отказал. Тогда она заявила, мол, почему супруге покупаешь все, а ей нет. Я тогда была беременна, покупала лекарства и витамины сама, на свою зарплату», — рассказала Сайрагуль.

Через год после декрета женщина вышла на работу. Ей приходилось каждый день после тяжелого рабочего дня бежать в детский сад за сыном, потом домой, чтобы приготовить ужин многочисленным родственникам мужа, которые жили в их доме вместе с детьми. В это время у Сайрагуль еще и сын заболел.

«Один раз у него был приступ. Испуганная, я стала звонить в скорую. Муж зашел в комнату и внезапно ударил меня, забрал телефон. Его родные, оказывается, сказали, что не надо паниковать, ребенок сейчас придет в себя. Я взяла ребенка, выбежала на улицу и остановила первую попавшуюся машину. В больнице сказали, что я чуть не опоздала. Тогда поняла, что родственников мужа вообще не волнует жизнь моего малыша», — плачет женщина.

Все эти годы семья жила по одному сценарию: золовки начинали ссоры, муж кричит на Сайрагуль, может и ударить, доказывая так преданность родным.

Иначе его сестра не успокоится, а ее поддержат другие сестры, которые постоянно заявляли, что отказываются от родства с братом.

«В какой-то момент я поддалась на их манипуляции и начала чувствовать себя виновницей всего происходящего. Пыталась до последнего сохранить семью. В один день золовка натравила мужа на меня. Он жестоко избил. Сын неделю находился в психологическом шоке. Я получила сотрясение мозга, две недели не могла выйти на работу», — рассказывает Сайрагуль.

Теперь она начинает жизнь с нуля. Все купленное и вложенное в дом за эти годы осталось у мужа.

Когда все есть, но нет счастья

Жаркын завидуют все одноклассницы, она вышла замуж за сына успешного бизнесмена. Родила троих детей и ездит на дорогой иномарке. Никто из знакомых даже не подозревает, что муж ее избивает.

По ее словам, родня мужа даже не хочет слышать жалобы на сына. «Они открыто заявили, что их сын будет жить и гулять как хочет. Я должна быть рада, что являюсь частью их семьи», — поясняет она.

Жаркын несколько раз уходила из дома. Один раз он сломал ей нос, другой раз руку.

Постоянно шантажировал детьми. Не позволял даже поговорить с ними по телефону.

«Я боялась потерять своих детей. Никакой суд, никакая милиция мне не поможет. У них все куплено. Я один раз писала заявление, была вся в синяках. Через неделю следователь пригласил и сказал, что муж отрицает мои слова. Он спросил: «Может, вы подрались с кем-то на какой-нибудь вечеринке?». Тогда я поняла, кем семья мужа намерена меня выставить, и забрала заявление», — рассказала Жаркын.