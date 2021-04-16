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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Жертва семейного насилия отсудила у бывшего мужа 350 тысяч сомов

Жительница села Биринчи Май Ала-Букинского района 45-летняя Асылкан отсудила у бывшего мужа 350 тысяч сомов. Об этом рассказал адвокат Равшан Абдуллаев.

По его словам, Асылкан вышла замуж в 1994 году. Но после двадцати пяти лет совместной жизни отношения между супругами разладились. По словам потерпевшей, муж приходил домой пьяным и избивал ее. Якобы она плохо занимается домашними делами и хозяйством.

Однажды он выгнал ее из дома. 20 августа 2019-го супруги официально развелись. У супружеской пары пятеро детей. Старшая 24-летняя дочь уже замужем. Второй — 20-летний сын, устав от конфликта родителей, уехал на заработки в Россию. А 11-летнего сына бывший муж забрал к себе. Вместе с Асылкан проживает только самый младший из детей — их четырехлетний сын.

Асылкан обратилась в юридическую клинику областной правозащитной сети «Справедливость» по поводу раздела имущества. «Многие женщины заблуждаются, считая, что не могут ни на что претендовать, хотя в течение трех лет после развода по закону могут получить половину имущества», — объясняет адвокат «Справедливости» Равшан Абдуллаев.

Судебное разбирательство завершилось успешно. Независимый оценщик оценил дом, в котором проживала семья, в 409 тысяч сомов. По решению суда бывший муж заплатил Асылкан половину суммы — 204 тысячи сомов. Кроме того, в хозяйстве 48-летнего мужа от совместно нажитого оставалось пять голов крупного рогатого скота. По решению суда две коровы достались Асылкан. Женщина их продала за 150 тысяч сомов.

Таким образом, она получила на руки 350 тысяч сомов наличными. Встречный иск бывший супруг подавать отказался.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190274/
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