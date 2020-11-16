Раздели и фотографировали. Жертва пыток требует с государства 3 миллиона сомов

Представители жертвы пыток Улана Назаралиева обратились в Первомайский районный суд Бишкека с требованием взыскать с Министерства финансов три миллиона сомов за причиненный физический и моральный вред. Об этом сообщили в Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость».

По данным юристов, в материалах искового заявления сказано, что 38-летнего Улана Назаралиева в ИВС ОВД Джалал-Абада «били кулаками, ногами, душили». Когда он пожаловался на головную боль, милиционеры дали ему бритвенное лезвие со словами, что «он может даже порезать себя, и ему никто не окажет помощь». Мужчина от безысходности нанес себе порезы в области кистей.

«Вызвали врачей. Улана отвезли в Джалал-Абадскую областную больницу для наложения медицинских швов и перевязки ран. На другой день в служебном кабинете Назаралиева стали бить головой о стену. Не выдержав физической боли, он вынул швы из раны на руке. Рана начала кровоточить, Улан упал на пол. Сотрудники ИВС начали бить его ногами в грудную клетку и левую почку. Затем они надели наручники на правое запястье, прикрепив к отопительной батарее. В таком положении мужчину оставили на неопределенное время», — отмечают юристы.

Улан Назаралиев был госпитализирован в неврологическое отделение областной больницы и содержался в специальной охраняемой палате для административно-следственных лиц. При поступлении был поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и гипертония». Улан жаловался на головные боли, тошноту, позывы к рвоте и эмоциональную нестабильность. Из-за ушибов в области почек испытывал сильные боли и не мог помочиться.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, подследственному Назаралиеву был причинен легкий вред здоровью, повлекший за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности сроком от 7 до 21 дней. Согласно заключению экспертов, «Назаралиев, возможно, сам себе нанес вред здоровью при помощи острого и тупого предмета».

На жертву пыток милиционеры оказывали и психологическое давление. «Во время перевозки из одного учреждения в другое сотрудники милиции издевались и унижали человеческое достоинство Назаралиева, сняв с него нижнее белье и сфотографировав его половые органы», — говорится в материалах дела.

В заключении специалиста по судебной психиатрии сообщается, что «воздействие стресс-факторов в виде жестокого обращения и пыток сопровождалось причинением Назаралиеву физических и психологических страданий».

Требуя встречи с прокурором, Улан Назаралиев объявил голодовку и в течение четырех дней не принимал пищу. Мужчина пожаловался на пытки. Проверка жалобы была поручена следователю Джалал-Абадской городской прокуратуры Н.Тургунбаеву. По результатам прокурорской проверки следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: «доводы, указанные в жалобе, не нашли своего подтверждения» и «в действиях сотрудников ОВД города Джалал-Абад отсутствует состав преступления».

Представители правозащитной организации «Справедливость» обратились в Джалал-Абадский городской суд с заявлением. Суд удовлетворил жалобу и направил собранные материалы обратно в городскую прокуратуру для устранения допущенных пробелов.

Джалал-Абадский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, не удовлетворив апелляционную жалобу городской прокуратуры.

Однако Верховный суд принял решение в пользу прокуратуры Джалал-Абада, посчитав постановление об отказе в возбуждении уголовного дела правомерным.

«Были допущены многочисленные упущения в ходе проведения проверки из-за отсутствия беспристрастного, тщательного, оперативного и эффективного расследования по факту применения пыток. Органы прокуратуры не приложили никаких усилий для установления лиц, ответственных за совершение пыток, из-за чего виновные не понесли заслуженного наказания», — отметили юристы.

Исчерпав все средства правовой защиты на национальном уровне, Улан Назаралиев с жалобой обратился в Комитет ООН по правам человека.

Комитет ООН признал Назаралиева жертвой пыток и постановил взыскать в его пользу с государства компенсацию.

На основании этого решения адвокат Сардор Абдухалилов обратился в Первомайский районный суд Бишкека с требованием взыскать с Министерства финансов три миллиона сомов.