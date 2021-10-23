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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Суд взыскал с Минфина и МВД 30 тысяч сомов в пользу жертвы семейного насилия

Первомайский районный суд Бишкека взыскал с Минфина и МВД 30 тысяч сомов в пользу жертвы семейного насилия. Об этом 24.kg рассказал адвокат Айдар Сыдыков.

По его словам, представители жертвы семейного насилия подали исковое заявление о взыскании с Министерства финансов и Министерства внутренних дел денежной компенсации за моральный вред, причиненный незаконными действиями или бездействием государственных органов.

Судья Первомайского районного суда удовлетворил исковое заявление частично: обязал взыскать с ответчиков денежную компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч сомов.

Тынчтык кызы Мээрим в течение 11 лет систематически подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны своего супруга Казбека Кулчунова. 2 ноября 2020 года женщина написала заявление в УВД Первомайского района по факту семейного насилия.

«Обеспечение безопасности, предоставление безопасного места жертве насилия, оставшейся на улице без вещей и документов, воссоединение с детьми и содействие в обустройстве ее жизни являлись первостепенным действием правоохранительных органов. Но этого сделано не было. На Мээрим оказывалось давление со стороны супруга, причем на всех этапах следствия. Милиция эти нападки никак не пресекала. Мээрим отказали в предоставлении убежища и воссоединении с несовершеннолетними детьми», — рассказал Айдар Сыдыков.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов продемонстрировали полное безразличие и пренебрежение ее гражданскими и процессуальными правами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211278/
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