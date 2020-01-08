В соцсетях обсуждают видео пенсионера из Джумгала, лихо катающегося на коньках

В Сети опубликовано видео, как пожилой мужчина катается на коньках не хуже профессиональных спортсменов. Ролик опубликован в телеграм-канале «Короче».

Выяснилось, что мужчину зовут Эмиль Момунбаев, он сейчас живет в Бишкеке. В соцсетях писали, что он является тренером по боксу в Джумгальском районе Нарынской области. В Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта уточнили: он работает тренером по вольной борьбе в селе Арчалуу Аламединского района.

Как отмечается, видео было снято в Джумгале.