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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Власти возобновили переговоры

В селе Кок-Таш Баткенского района возобновлены переговоры между погранпредставителями, заместителями руководителей областных администраций, акимами приграничных районов и представителями правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

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Уточняется, что каждая из сторон также проводит разъяснительную работу среди населения приграничных районов двух государств.

«В Баткенской областной больнице в данное время проводится операция военнослужащему внутренних войск МВД КР, получившему огнестрельное ранение. По предварительным данным, огнестрельное ранение получил также депутат сельского кенеша села Самаркандык. Кроме того, различные травмы получили четыре человека, среди которых трое военнослужащих внутренних войск МВД КР и один гражданский. Всем им оказана медицинская помощь», — сообщили в Погранслужбе КР.

В ведомстве отметили, что для стабилизации обстановки на кыргызско-таджикском участке государственной границы находятся первый зампредседателя ГПС КР Абдикарим Алимбаев и первый заместитель министра внутренних дел Суйунбек Омурзаков.

Сегодня в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между гражданами Таджикистана и Кыргызстана. Примерно в 9.30 местные жители начали друг друга забрасывать камнями. После небольшого перерыва конфликт разросся вновь.

Огнестрельное ранение получил солдат срочной службы Внутренних войск, еще один человек получил ранение в голову.
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