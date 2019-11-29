В консервированных огурцах «Дар земли» обнаружили токсин ботулизма

Возбудитель и токсин ботулизма обнаружен в маринованных огурцах производства ОсОО «Дар земли». Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в ноябре зарегистрирован случай ботулизма с одним пострадавшим.

Опасными признаны маринованные огурцы производства ОсОО «Дар земли», изготовленные в июле 2018 года.

Лабораторное исследование выявило в них токсин ботулизма. Вероятной причиной могло быть нарушение технологического процесса при прозводстве.

«Приняты меры к производителю, дано санитарное предписание по изъятию из торговой сети остатков продукции, но вместе с тем рекомендуем при покупке маринованных огурцов промышленного изготовления обращать внимание на производителя и дату выработки», — отметили в ведомстве.

Не приобретайте и не употребляйте в пищу данную продукцию. Обнаружив ее на полке, обратитесь к администратору, чтобы ее сняли с реализации.

В ведомстве добавили, что с начала года в Кыргызстане зарегистрировано 43 случая ботулизма с 64 пострадавшими. Все случаи были связаны с употреблением в пищу домашней консервации.

Ботулизм — одно из самых тяжелых пищевых отравлений. Смертность в случаях несвоевременного обращения за медицинской помощью достигает 70 процентов. Спасти от трагического исхода может только быстрое обращение в больницу к врачу, своевременная диагностика и специфическое лечение.