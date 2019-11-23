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Общество

Скандал с контрабандными схемами. Часть средств могла уходить экстремистам

«Часть финансовых средств, которые были выведены из Кыргызстана, могли получать не только коррумпированные чиновники, но и отдельные экстремистские группы, которые воюют на Ближнем Востоке или занимаются идеологической обработкой», — заявил 24.kg эксперт по безопасности, экс-заместитель председателя Госкомитета нацбезопасности, генерал Артур Медетбеков, комментируя опубликованное журналистское расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP о выводе миллионов долларов из Кыргызстана.

Напомним, что убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из республики миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.

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Артур Медетбеков отметил, что журналистские расследования с видеосюжетами и пояснениями, показаниями отдельных людей говорят о том, что действительно из КР было вывезено большое количество средств в зарубежные страны различными незаконными путями.

«В этих расследованиях отмечаются различные должностные лица вплоть до бывшего руководства таможни. Эти схемы стали возможными при попустительстве глав Таможенной и Пограничной служб, а также бездействии правоохранительных органов, той же Финансовой полиции. Если рассматривать комплексно, то в этих расследованиях камень попадет и в огород правительства, и высших эшелонов государства», — сказал он.

Правоохранительные органы обязаны немедленно отреагировать на расследование журналистов, не ожидая указки сверху.

Артур Медетбеков

Он полагает, что правоохранительные органы республики в тесном взаимодействии с турецкими полицейскими могут выйти на более высокий уровень этих схем, где финпотоки получали не только коррумпированные чиновники.

«Часть средств могла уходить в качестве финансовой помощи отдельным экстремистским группам, которые воюют на сегодня на Ближнем Востоке или проводят идеологическую работу. Правоохранительным органам известно о существовании негласного закона, когда лица уйгурской национальности китайского происхождения перечисляют 10-20 процентов от прибыли в качестве финпомощи «Организации освобождения Восточного Туркестана» («Шарки Азат Туркестан», ШАТ)», — заметил эксперт.

Он считает, что руководство правоохранительных органов несет моральную ответственность за то, что не смогли своевременно отреагировать, затянули проверки.

«Думаю, что наше высшее руководство сделает соответствующие выводы и примет какие-то более оперативные меры по поводу этих событий», — подчеркнул Артур Медетбеков.
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