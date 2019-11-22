Контрабандные схемы Матраимовых. Реакция соцсетей на расследование

Журналисты «Азаттыка», Kloop и OCCRP опубликовали расследование о выводе миллионов долларов из Кыргызстана. К серым схемам, как выяснилось, причастны бизнесмены из Китая и местные чиновники, в том числе экс-таможенник Райымбек Матраимов.

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Представители СМИ встретились с китайским предпринимателем Айеркеном Саймаити. Перед смертью он передал журналистам некоторые документы и сведения. Часть материалов, как утверждают расследователи, обещал предоставить позже, но не успел: 10 ноября его застрелили в Стамбуле, когда он сидел в кафе.

В материале подробно описано, кто из кыргызских чиновников причастен к схемам по отмыванию денег от контрабанды товаров через КР в страны Центральной Азии и зону ЕАЭС. Рассказывается не только о связях семьи Матраимова, но и других чиновников, в том числе главы ГСБЭП Бакира Таирова.

Пока никто из представителей власти и правоохранительных органов не отреагировал на расследование.

24.kg собрало комментарии пользователей соцсетей. Большинство из них возмущены молчанием чиновников и бездействием силовиков. В обществе звучат требования отреагировать на расследование, а также отправить в отставку руководителей ГСБЭП, Таможенной службы и Финразведки.

Депутат парламента Дастан Бекешев одним из первых отреагировал публично.

Я предлагаю обществу требовать: 1) арестовать Раима Матраимова;2) сменить всех руководителей правоохранительных органов и назначить из числа доверяемых, а не лояльных лиц; 3) провести официальное расследование и наказать всех причастных к отмыванию;4) защитить журналистов от ОПГ. — Дастан Бекешев (@bekeshev) November 22, 2019

Парламентарий весьма эмоционально отреагировал, позволяя себе даже ненормативную лексику. Он также настойчиво требует обеспечить безопасность журналистов.

Их всех мы обязаны защитить. Я представляю как это тяжело. Сам сталкиваюсь с предупреждениями как только поднимаю вопрос по Раиму. Об одном предупреждении мы разговаривали с @AliToktakunov неделю назад. https://t.co/oZ4Io3iyRH — Дастан Бекешев (@bekeshev) November 22, 2019

Другие пользователи также призывают власти начать бороться с коррупцией по-настоящему, тем более когда все факты уже предоставили.

Что скажет теперь господин президент? — Шавкат Тургаев (@Devu6kinMakar) November 21, 2019

Многие также выразили слова благодарности журналистам-расследователям за то, что смогли показать всю прогнившую систему госуправления в республике.

Думаю смело можно ставить памятник Азаттыку, его сотрудникам и давать народный орден признания! После их расследования у кого нибудь остаётся сомнение в том, кто убил Айеркена Саймаити? У меня нет никаких сомнений - следы убийц прямо у нас под боком. Говорю человеческое спасибо! — ilim karypbekov (@ilimkm) November 21, 2019

Отдельные пользователи уже не ждут реакции от властей, полагая, что президент и премьер-министр предпочтут отмолчаться.

Есть и те, кто поставил озвученные в расследовании факты под сомнение. Но их меньшинство.