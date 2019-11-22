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Общество

Контрабандные схемы Матраимовых. Реакция соцсетей на расследование

Журналисты «Азаттыка», Kloop и OCCRP опубликовали расследование о выводе миллионов долларов из Кыргызстана. К серым схемам, как выяснилось, причастны бизнесмены из Китая и местные чиновники, в том числе экс-таможенник Райымбек Матраимов.

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Представители СМИ встретились с китайским предпринимателем Айеркеном Саймаити. Перед смертью он передал журналистам некоторые документы и сведения. Часть материалов, как утверждают расследователи, обещал предоставить позже, но не успел: 10 ноября его застрелили в Стамбуле, когда он сидел в кафе.

В материале подробно описано, кто из кыргызских чиновников причастен к схемам по отмыванию денег от контрабанды товаров через КР в страны Центральной Азии и зону ЕАЭС. Рассказывается не только о связях семьи Матраимова, но и других чиновников, в том числе главы ГСБЭП Бакира Таирова.

Пока никто из представителей власти и правоохранительных органов не отреагировал на расследование. 

24.kg собрало комментарии пользователей соцсетей. Большинство из них возмущены молчанием чиновников и бездействием силовиков. В обществе звучат требования отреагировать на расследование, а также отправить в отставку руководителей ГСБЭП, Таможенной службы и Финразведки. 

Депутат парламента Дастан Бекешев одним из первых отреагировал публично. 

Парламентарий весьма эмоционально отреагировал, позволяя себе даже ненормативную лексику. Он также настойчиво требует обеспечить безопасность журналистов. 

Другие пользователи также призывают власти начать бороться с коррупцией по-настоящему, тем более когда все факты уже предоставили. 

Многие также выразили слова благодарности журналистам-расследователям за то, что смогли показать всю прогнившую систему госуправления в республике. 

Отдельные пользователи уже не ждут реакции от властей, полагая, что президент и премьер-министр предпочтут отмолчаться. 

Есть и те, кто поставил озвученные в расследовании факты под сомнение. Но их меньшинство. 
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