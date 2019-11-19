Суд по модернизации ТЭЦ. В чем обвинили бывших чиновников

В Свердловском районном суде Бишкека подходит к концу разбирательство по уголовному делу о модернизации ТЭЦ.

Бывшим высокопоставленным чиновникам Сапару Исакову, Жанторо Сатыбалдиеву, Айбеку Калиеву, Осмонбеку Артыкбаеву и топ-менеджерам энергосектора предъявили обвинение в коррупции. Никто из подсудимых вину не признает.

Сумму ущерба в $111 миллионов обвиняемые и их адвокаты назвали вымышленной, дело — бездоказательным и сфабрикованным.

Ранее юристы сообщали, что их подзащитные могут получить от 10 до 20 лет лишения свободы и штраф.

24.kg напоминает, в чем конкретно обвинили бывших высокопоставленных чиновников и почему они утверждают, что невиновны.

Сапар Исаков

Главным фигурантом дела о модернизации ТЭЦ является бывший премьер-министр Сапар Исаков.

По версии следствия он, будучи заведующим отделом международной политики аппарата президента, занес служебную записку президенту Алмазбеку Атамбаеву с информацией о ходе реализации проекта модернизации Бишкекской ТЭЦ и предложениями нескольких компаний. При этом Сапар Исаков якобы акцентировал внимание на предложении китайской компании TBEA.

Сапар Исаков указал, что 13 мая 2013 года провел встречу с торговым представителем Китая в Кыргызстане, где ему сообщили о возможности ведения переговоров по снижению предлагаемой TBEA стоимости проекта. Такова версия следствия.

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Глава правительства якобы просил президента поручить министру энергетики и промышленности провести переговоры на предмет снижения цены проекта, лоббируя, таким образом, интересы китайской компании.

Однако в суде свидетели дали показания, что Сапар Исаков во время совещаний в аппарате президента не давал поручений о выборе TBEA. Специалисты сообщили, что подрядчика — TBEA — выбирала китайская сторона, а не кыргызстанские чиновники.

Адвокат Замир Жоошев провел независимую психолого-лингвистическую экспертизу, которая показала, что его подзащитный не лоббировал китайскую компанию и не акцентировал на ней внимание в своей записке главе государства. Он просил прикрепить заключение экспертов к делу, но судья Инара Гилязетдинова отказала.

Сапар Исаков вину не признал.

У меня есть документ, в котором указываются различные варианты сотрудничества с китайской стороной и Россией. На эти письма отдел внешней политики не отвечает, потому что это компетенция правительства. Сапар Исаков

Осмонбек Артыкбаев

Экс-глава Министерства энергетики и нынешний депутат парламента Осмонбек Артыкбаев, по версии следствия, лоббировал интересы китайской компании ТВЕА, которая модернизировала ТЭЦ, и надавил на депутатов, чтобы они ратифицировали невыгодное для Кыргызстана соглашение с китайским «Эксимбанком».

Осмонбек Артыкбаев заявил, что письменное поручение министерству и «Электрическим станциям» 24 мая 2013-го дал президент Алмазбек Атамбаев. К нему была приложена служебная записка аппарата главы государства.

Осмонбек Артыкбаев утверждает, что компанию ТВЕА определили в качестве подрядчика до его назначения министром.

Форма контракта под ключ, стоимость проекта, способ финансирования в виде льготного кредита — все решили до моего назначения. Осмонбек Артыкбаев

Указ о назначении Осмонбека Артыкбаева главой Министерства энергетики подписали 22 мая 2013 года. Однако официально к работе он приступил через пять дней — 27 мая. Его адвокаты указали на то, что их подзащитный не мог лоббировать интересы ТВЕА, поскольку переговоры прошли за три месяца до того, как он вступил в должность.

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В суде бывший вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев подтвердил, что с ТВЕА вели переговоры до назначения Осмонбека Артыкбаева министром энергетики, и добавил, ведомство тогда возглавлял Автандил Калмамбетов.

Вызванные в качестве свидетелей нардепы заявили, что Осмонбек Артыкбаев не мог заставить Жогорку Кенеш поддержать ратификацию соглашения.

Жанторо Сатыбалдиев

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Экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева обвинили в том, что он, заведомо зная об отсутствии технико—экономического обоснования и оценки экономической эффективности, одобрил и подписал договор с китайской компанией TBEA о модернизации ТЭЦ.

Вину бывший глава кабмина не признал. Жанторо Сатыбалдиев возглавлял правительство в 2012-2014 годах. Проект модернизации ТЭЦ подписали в 2013 году.

В суде Жанторо Сатыбалдиев заявил, что правительство, которое он возглавлял, ушло в марте 2014 года, а кредитное соглашение подписали в июне.

Мое правительство ушло 26 марта 2014 года. Кредит и соглашение подписали в июне, строительство начали в ноябре 2015-го. Я неоднократно говорил, что привлечение инвестиций — одно, строительство — совсем другое. Жанторо Сатыбалдиев

Во время разбирательства в суде адвокаты Жанторо Сатыбалдиева просили допросить ряд действующих и бывших должностных лиц. Среди прочих и Алмазбека Атамбаева. Юристы отмечали, что бывший глава государства не раз заявлял, что подрядчика выбирал именно он. Однако суд допросил лишь часть заявленных свидетелей.

Айбек Калиев

Экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева обвинили, как и остальных подсудимых, в коррупции. Следствие утверждает, что он имел личную заинтересованность в продвижении интересов ТВЕА. Поэтому поручил ввести в эксплуатацию ТЭЦ, толком не проверив состояния и готовности теплоцентрали к отопительному сезону.

«Для этого получили заключение Госэкотехинспекции. Ни один объект не заработает без их разрешения», — заявил бывший топ-менеджер энергосектора.

Обвинения в том, что я на кого-то давил, кого-то торопил, неправда. Никакого ускоренного графика не было. Айбек Калиев

Айбек Калиев купил машину у представителя ТВЕА Мусажана Макелека за $10 тысяч и оформил на другого человека. «Обвинению надо определить, насколько у нас устойчивая связь с Макелеком. Для этого, наверное, надо было провести очную ставку», — отметил Айбек Калиев и подчеркнул, что никаких материальных благ и ценностей он не получал.

Наложили арест на имущество в размере 19 миллионов сомов. Но среди него нет ничего моего, даже пуговицы от пиджака. Айбек Калиев

Частный предприниматель Чингиз Чулуев, у которого потом оказалась машина, рассказал в суде, что бывший глава Энергохолдинга купил у ТВЕА машину за $10 тысяч. Сначала ее оформили на водителя бывшего советника главы ТВЕА Арлана Осмонжанова, а потом переоформили на Чингиза Чулуева.

История с авто обернулась для Айбека Калиева еще одним уголовным делом по статье «Мошенничество». Процесс проходит в Аламединском районном суде.

Кроме того, по делу об аварии на ТЭЦ Айбек Калиев уже получил срок — два с половиной года лишения свободы. Адвокат экс-чиновника Бактыбек Жумашев заявил, что все обвинения в отношении его подзащитного — фикция. Поскольку весомых доказательств у следствия нет.

Нарушения по версии свидетелей

Другие свидетели указывают на то, что контракт на $386 миллионов был невыгоден для страны. К примеру, экс-премьер-министр Игорь Чудинов рассказал, что «Эксимбанк» всегда выдвигает условия о том, что выбор подрядчика остается за ним. То есть, по сути правительство могло отказаться от заведомо невыгодного договора.

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Модернизацию ТЭЦ провели без тендера и технико-экономического обоснования. О нарушениях закона, как выяснилось, еще в 2013 году говорили несколько госорганов, в числе которых Министерство экономики. По словам бывшего премьер-министра Темира Сариева, Минэнерго тогда не приняло во внимание замечания по части проведения конкурса на реконструкцию ТЭЦ.

Политик отметил, что Минэкономики в 2013 году занимало отрицательную позицию по отношению TBEA, поскольку та не имела достаточного опыта модернизации ТЭЦ.

Мы считали, что нужно провести тендер и выбрать наиболее подготовленную компанию. Темир Сариев

Переговоры о модернизации ТЭЦ вели еще в 2009 году. Тогда реконструировать теплоэлектроцентраль предлагалось за $150 миллионов, но проект остался нереализованным. Зато за $386 миллионов ее модернизировали лишь на 30 процентов.