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Общество

Интернет в Кыргызстане вновь признали частично свободным

Международная неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный отчет «Свобода интернета в мире — 2019» (Freedom on the Net).

Кыргызстан вновь вошел в число стран с «частично свободным» интернетом, набрав 61 балл из 100.

Препятствия в доступе к интернету в стране оценили в 15 баллов из 25, ограничения на содержание — в 25 из 35, а нарушения прав пользователей — в 21 балл из 40.

Рейтинг составили на основе данных, полученных с июня 2018 года по май 2019-го. Исследование проводили в 65 государствах, на которые приходится 87 процентов мировых пользователей интернета.

Уровень свободы в интернете в мире снижается девятый год подряд. С июня 2018-го ухудшение свободы в интернете зафиксировали в 33 из 65 стран.

Самым крупным нарушителем свободы в интернете четвертый год подряд остается Китай (10 баллов из 100), а лидером рейтинга стала Исландия (95 баллов), где права интернет-пользователей находятся под сильной защитой.

Россия набрала 31 балл из 100. Проблемы в сфере свободы интернета обнаружили также в Беларуси (35 баллов), Азербайджане (39), Казахстане (32) и Узбекистане (26).

Интернет на Украине признали «частично свободным» и оценили в 56 баллов.

Государствами со «свободным» интернетом, помимо прочих, стали Армения (76 баллов), Грузия (75) и Эстония (94).
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