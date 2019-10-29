Депутат Азамат Арапбаев скрыл от налоговой доли в пяти компаниях

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Азамат Арапбаев владеет пятью фирмами и скрывает их в своих налоговых декларациях. Об этом сообщает Economist.kg.

«У народного избранника есть три компании и доли в еще двух ОсОО — по передаче и распределению газа, кирпичный завод, служба такси в Оше и предприятие по добыче угля. В парламенте Азамат Арапбаев состоит в комитете по экономической и фискальной политике», — отмечает издание.

Депутат за время работы в ЖК подал в Налоговую службу две декларации — за 2015 и 2016 годы. Отсутствие декларации за 2017 год является нарушением.

В 2015 году депутат официально заработал свыше 4,5 миллиона сомов (более 379 тысяч ежемесячно). В декларации указано наличие трех авто: ВАЗ 2107, Lexus LX 570 и Daewoo Matiz, а также автоцистерна и полуприцеп. В числе недвижимости два земельных участка, нежилое помещение и АЗС.

Его ближайшие родственники оказались людьми богатыми — в этот год они заработали почти 136,7 миллиона сомов (по 11,4 миллиона в месяц). У них также имеется пять квартир, два земельных участка, нежилое помещение, магазин и два автомобиля (Toyota Rav 4 и Toyota Land Cruiser, 2014 года). В графе расходы указано, что за год они потратили более 11 миллионов сомов.

В 2016 году выросли доходы и самого парламентария — до 11,1 миллиона сомов (чуть менее 1 миллиона в месяц). При этом официальная средняя зарплата депутатов колеблется в районе 35 тысяч сомов.

Недвижимое и движимое имущество осталось прежним. Доходы близких родственников выросли еще на 50 миллионов сомов и составили уже 180,4 миллиона (по 15 миллионов сомов ежемесячно). К недвижимости добавилась еще одна квартира, половина кафе и половина участка во временном пользовании.

Расходы родственников народного избранника выросли до 64,8 миллиона сомов.

В базах данных Министерства юстиции и сервиса OsOO.kg указано, что Азамат Арапбаев числится учредителем и совладельцем в пяти фирмах. Почти весь бизнес депутата, кроме одной компании, сосредоточен в Оше и Ошской области. Economist.kg

Депутат является единственным владельцем ОсОО «Ош-Ойл ЛТД», руководит которым Бегайым Абдыманапова. Компания зарегистрирована 1 февраля 2005 года и занимается передачей и распределением газа.

В ОсОО «Даннур-Юг», которой руководит та же Абдыманапова, Азамат Арапбаев также единственный учредитель. Компания работает с 2007 года. В графе деятельность указано: кирпич, черепица и прочие строительные изделия из обожженной глины.

Еще одно ОсОО, где депутат указан владельцем, — «Азия-Юг». Руководитель — Акмал Саеткулов. Эта фирма создана в мае 2008-го и предоставляет услуги такси в Оше.

В ОсОО «Ала-Арчинский кирпичный завод» (Бишкек) в качестве руководителя указан Талантбек Мааметшерипов, он же выступает вторым соучредителем компании. Дата регистрации — 12 августа 2004 года. Сфера деятельности — кирпич, черепица и прочие строительные изделия из обожженной глины.

ОсОО «УзгенЭнергоУголь» последний раз проходило перерегистрацию в июле 2018-го, руководит ею Абдужакуп Анарбаев. Занимается фирма добычей битумного и бурого угля открытым способом. В этом бизнесе у депутата есть партнеры: уже известная Бегайым Абдыманапова и Андрей Пихота.

Портал «Открытый бюджет» сообщает, что у большинства фирм отсутствуют данные о налогах, так как в базе Минюста не указаны их идентификационные налоговые номера (ИНН).

«Удалось выяснить, что только две фирмы Арапбаева платили налоги все эти годы. Компания «Данур-Юг» перечислила в бюджет 158,5 миллиона сомов с 2007 года. При этом «УзгенЭнергоУголь» за два года перечислила налогов на 121 миллион сомов», — отмечает СМИ.