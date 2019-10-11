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Общество

Алкоголь и сигареты. За что задерживают граждан Кыргызстана в Турции

Министерство иностранных дел Кыргызстана пояснило, за что граждан страны часто задерживают в аэропортах Турции.

Претензии турецкой стороны вызваны тем, что наши соотечественники пытаются провезти табачную и алкогольную продукцию больше установленного количества и объема.

В соответствии с таможенным законодательством Турции ввоз сигарет и алкоголя свыше разрешенного законом наказывается уголовно, возбуждается дело по статье «Контрабанда» УК ТР. Фигурантов могут приговорить либо к выплате штрафа, либо к лишению свободы сроком от трех месяцев до шести лет.

«Граждане, депортированные за пределы Турции до вынесения окончательного решения суда и в отношении которых вынесен обвинительный приговор, заносятся в базу данных соответствующих специальных служб. Они числятся объявленными в розыск и подлежат задержанию в случае пересечения госграницы», — рассказали в ведомстве.

МИД призывает граждан КР во избежание уголовного преследования строго соблюдать таможенные правила Турции и не ввозить в страну сигареты, водку и коньяк.

Уточняется, что функционирует мобильное приложение Yolcular İçin Gümrük Rehberi («Таможенный путеводитель для пассажиров»), разработанное для быстрого получения иностранцами, прибывающими или выезжающими из Турции, актуальной информации по вещам, товарам, наличности и драгоценностям, которые разрешено ввозить и вывозить в соответствии с турецким таможенным законодательством.

Приложение работает в автономном режиме без необходимости подключения к интернету и предоставляет информацию на русском, турецком, английском, немецком и арабском языках. Оно доступно к скачиванию на бесплатной основе на смартфоны и планшеты в Google Play и App Store.

Ранее, напомним, наши граждане сталкивались с проблемами при прохождении таможенного контроля в Дубае (ОАЭ). Их задерживали, как правило, с лекарством, содержащим наркотик. 
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