Эстегуль Эшимова из Канта последние десять лет живет в Нью-Йорке со своей семьей. Она воспитывает дочь, помогает сыну и невестке присматривать за внучкой в свободное время.
Эстегуль рассказала 24.kg, как кыргызу адаптироваться к бешеному темпу жизни в Нью-Йорке.
— Какие были трудности с адаптацией к климату, менталитету, образу жизни в США?
— Первое время было немного грустно, очень скучала по родным. И в эти дни в Нью-Йорке постоянно шли дожди, что еще больше омрачало мое настроение. Но потом постепенно стала привыкать к городу, к квартире с видом на Манхэттен и статую Свободы.
После переезда в США долгое время не работала, посвятила себя полностью новорожденной дочери Мадине. Разница между моими детьми — 14 лет. Так как муж был постоянно в командировках, помогал мне сын. В то же время он был одним из лучших учеников в школе, членом школьной команды по плаванию. Сейчас у него уже своя семья, есть дочь.
— А чем вы заняты сейчас?
— Работаю воспитателем в детском саду. Когда дочь была маленькой, водила ее в этот садик, так и осталась работать. Здесь у меня очень гибкий и удобный график, так что могу уделять время дочери, внучке и небольшому семейному бизнесу. После обеда у меня есть возможность возить дочь в музыкальную школу, на карате, танцы и разные кастинги. И о себе не забываю — занимаюсь восточными танцами.
— Что можете сказать о жизни в Америке: трудно привыкнуть кыргызу к мегаполису, ритму жизни и обществу в Нью-Йорке?
— Для комфортной жизни надо трудиться, учиться, не нарушать законы. Надо полюбить эту страну, город, который уникален своим разнообразием во всех сферах жизнедеятельности.
Кыргызы очень воспитанны, придерживаются семейных ценностей, трудолюбивы. За десять лет жизни в США я не видела ни одного соотечественника, который спился бы или бомжевал. Наоборот, знаю, как они работают, развиваются и поднимаются на ноги. Столько молодых людей из Кыргызстана, которые и учатся, и работают. Еще, бесспорно, самые красивые тут — наши парни и девушки.
Думаю, людям из Кыргызстана несложно адаптироваться не только в Нью-Йорке, но и в других городах США, потому что кыргызы по натуре кочевники.Эстегуль Эшимова
Отрадно, что многие создают семьи и покупают дома.
Иметь семью и содержать дом в Америке — это показатель успешности и самодостаточности.
— Здесь мы не судим человека по одежде, машине, месту жительства и работе. У всех здесь судьбы разные, но есть одно общее — мы все из Кыргызстана. Мы все любим родину и день начинаем одинаково — с прочтения новостей из Кыргызстана.
— Диаспора в Нью-Йорке часто проводит встречи с соотечественниками?
— Да, часто встречаемся, проводим шерине, справляем вместе свои дни рождения, детей и внуков. Здесь наш сын женился на прекрасной девушке из Таласа. На их свадьбе было много гостей из Кыргызстана и США. Мероприятие прошло на английском и кыргызском языках.
Родственники моего мужа очень любят наши традиции, тои. В прошлом году проводили бешик той внучке, в этом уже тушоо той. Три мои племянницы вышли замуж: всем провели кыз узатуу.
Кстати, мы старались соблюдать обычаи. Например, в начале свадьбы супруга брата моего мужа Эмили Холл надела белый платок на голову моей невестки, который сама принесла. А мои свекр и свекровь дали денег свахе как оплату за эне суту.Эстегуль Эшимова
— Вы находитесь в США с семьей, трудно с обучением детей, содержанием семьи?
— В США живем я, муж, дочь, сын, сноха и внучка. Мои родители и две сестры с семьями тоже живут здесь.
Два года назад я поступила в магистратуру по социальной работе. Из 400 человек прошли 97. Конечно, совмещать учебу и работу, иметь дом и семью порой очень сложно. Нужны терпение и поддержка родных. Многие студенты берут займы на обучение из-за финансовых трудностей. Наш сын окончил учебу, получил диплом. Хорошо, что у нас была возможность оплатить его обучение. Теперь, если он захочет продолжить и получить мастерскую степень, это будет на его плечах.
Содержать семью непросто. Здесь практически все приобретено в кредит. Если у тебя хороший заработок, можешь спокойно вовремя выплачивать кредиты и иметь все необходимое для комфортной жизни.
— Чего вам не хватает в Америке?
— В Нью-Йорке все есть, но нет гор. Мне не хватает вида на горы, макушки которых покрыты снегом.
— Часто ли вы приезжаете в Кыргызстан?
— Стараюсь приезжать в Кыргызстан каждое лето, чтобы дочь не забывала, что она американка кыргызского происхождения. Скоро начну возить внучку. И каждый раз, приезжая на родину, любуюсь горами. Обожаю ездить в село Джар-Башы, что в Иссык-Атинском районе, на дачу к нашим окул ата и окул апа, к великому композитору Сардарбеку Джумалиеву и его супруге, нашей Гуле апе. Люблю ездить в село Социалчи к сестре, сидеть на берегу речки Иссык-Аты. И, конечно, наслаждаюсь утренним чаем из самовара во дворе родительского дома в селе Люксембург. Пьешь чай и любуешься фруктовым садом, посаженным моим отцом, за которым сейчас ухаживают младший брат с женой.
— Ваши планы на будущее и связаны ли они с родиной?
— Планы на будущее у меня общие с мужем, как и у многих родителей, — вырастить дочь, дать ей хорошее образование. Вырастить яблони, груши, посаженные три года назад, а также виноград и ореховое дерево, привезенные из Кыргызстана.