Правительство решило повысить качество жизни пожилых в Кыргызстане

Правительство Кыргызстана приняло План мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан на 2019-2025 годы. Решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, план принят в целях улучшения качества жизни и повышения социальной защищенности пожилых граждан.

Определено четыре приоритетных направления:

равенство и недискриминация. Меры по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении пожилых граждан;

профилактика и укрепление здоровья, повышение доступа пожилых граждан к качественным медицинским услугам через совершенствование системы охраны здоровья и продвижение активного долголетия;

обеспечение благополучия на всех этапах жизненного цикла пожилых граждан. Сокращение уровня бедности среди пожилых граждан;

обеспечение доступности пожилых граждан к государственным и муниципальным услугам путем развития рынка социальных услуг и расширения форм поддержки, в том числе негосударственного сектора.

Планируется проанализировать медико-демографические показатели заболеваемости и смертности населения пожилого возраста по категориям 60-74 лет, 75-89 лет, 90 лет и старше.

В планах разработка критериев нуждаемости пожилых граждан в социальных услугах, проведение в регионах регулярного мониторинга работы организаций социального обслуживания, создание новых форм социального обслуживания, таких как «приемная семья», «патронажная служба», открытие реабилитационных и центров дневного пребывания, школ здоровья, хосписов для пожилых.

Будет создана медико-санитарная передвижная служба для обслуживания пожилых, проживающих в труднодоступных и отдаленных районах, с участием специалистов узкого профиля.

План мероприятий предусматривает внедрение механизмов наставничества на предприятиях и в учреждениях для передачи опыта пожилых граждан молодому поколению.

Для обеспечения досуга пожилых планируют систематически проводить фестиваль «Активное долголетие», организовать творческие коллективы, волонтерское движение и группы самопомощи среди пожилых граждан.

«Реализация плана будет в целом способствовать вовлечению пожилых в общественную жизнь страны, их социальной интеграции, активному и качественному образу жизни», — отметили в правительстве.