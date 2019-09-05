12:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Правительство решило повысить качество жизни пожилых в Кыргызстане

Правительство Кыргызстана приняло План мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан на 2019-2025 годы. Решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, план принят в целях улучшения качества жизни и повышения социальной защищенности пожилых граждан.

Определено четыре приоритетных направления:

  • равенство и недискриминация. Меры по предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении пожилых граждан;
  • профилактика и укрепление здоровья, повышение доступа пожилых граждан к качественным медицинским услугам через совершенствование системы охраны здоровья и продвижение активного долголетия;
  • обеспечение благополучия на всех этапах жизненного цикла пожилых граждан. Сокращение уровня бедности среди пожилых граждан;
  • обеспечение доступности пожилых граждан к государственным и муниципальным услугам путем развития рынка социальных услуг и расширения форм поддержки, в том числе негосударственного сектора.

Планируется проанализировать медико-демографические показатели заболеваемости и смертности населения пожилого возраста по категориям 60-74 лет, 75-89 лет, 90 лет и старше.

В планах разработка критериев нуждаемости пожилых граждан в социальных услугах, проведение в регионах регулярного мониторинга работы организаций социального обслуживания, создание новых форм социального обслуживания, таких как «приемная семья», «патронажная служба», открытие реабилитационных и центров дневного пребывания, школ здоровья, хосписов для пожилых.

Будет создана медико-санитарная передвижная служба для обслуживания пожилых, проживающих в труднодоступных и отдаленных районах, с участием специалистов узкого профиля.

План мероприятий предусматривает внедрение механизмов наставничества на предприятиях и в учреждениях для передачи опыта пожилых граждан молодому поколению.

Для обеспечения досуга пожилых планируют систематически проводить фестиваль «Активное долголетие», организовать творческие коллективы, волонтерское движение и группы самопомощи среди пожилых граждан.

«Реализация плана будет в целом способствовать вовлечению пожилых в общественную жизнь страны, их социальной интеграции, активному и качественному образу жизни», — отметили в правительстве.
Ссылка:
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане ищут волонтеров пожилого возраста
Мэр города Ош пообещал достроить дом бабушке, просящей милостыню у магазина
Когда старики в Кыргызстане станут жить лучше. Чиновники разработали программу
Когда бросают родителей. О жизни обитателей дома престарелых
«От сердца к сердцу». В Бишкеке проходит ярмарка к Дню матери
Бросили родителей? В Кыргызстане предлагают лишать за это свободы
В Бишкеке впервые пройдет марафон для тех, кому за 60
В Ысык-Атинском районе парень, избив 70-летнюю пенсионерку, пытался ее зарезать
В Бишкеке прошла благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу»
В Кыргызстане процветают тои из-за отсутствия досуга
Популярные новости
Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по&nbsp;его делу с&nbsp;семьей Атамбаева Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по его делу с семьей Атамбаева
Пропавшего на&nbsp;Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на&nbsp;берегу Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу
Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших
Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на&nbsp;вопросы следователей Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на вопросы следователей
Бизнес
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Помогаем в&nbsp;озеленении нового парка на&nbsp;Южной магистрали «Халык Банк Кыргызстан»: Помогаем в озеленении нового парка на Южной магистрали
К&nbsp;программе лояльности &laquo;Газпромнефти&raquo; присоединился 200-тысячный участник К программе лояльности «Газпромнефти» присоединился 200-тысячный участник
Смартфоны Huawei в&nbsp;рассрочку до&nbsp;девяти месяцев без переплат и&nbsp;первого платежа Смартфоны Huawei в рассрочку до девяти месяцев без переплат и первого платежа
MegaCom: новый код 990 уже в&nbsp;продаже! MegaCom: новый код 990 уже в продаже!