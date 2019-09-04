Депутаты парламента посетили Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ

Депутаты парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова посетили бывшего президента Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ.

По словам Асель Кодурановой, свидание с бывшим президентом длилось около 40 минут, после чего его пригласили на заседание суда.

«Мы обсуждали его здоровье и условия содержания. Жалоб у Алмазбека Атамбаева нет. Конечно, не курорт, но он ни на что не жалуется. Указаний нам не давал. Алмазбек Атамбаев по-прежнему, как и мы, считает арест незаконным», — сказала Асель Кодуранова.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

Сегодня на выездном заседании Бишкекский горсуд рассмотрит законность ареста и продление срока содержания под стражей бывшего президента.