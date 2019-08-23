Захват заложников в доме Атамбаева. Что Ирина Карамушкина делала в Кой-Таше

Первомайский районный суд Бишкека по ходатайству следствия МВД накануне избрал меру пресечения депутату Жогорку Кенеша Ирине Карамушкиной в виде домашнего ареста. Ее подозревают в совершении преступлений по статьям 43 (соучастие) и 244 (захват заложников) УК КР.

Сама Ирина Карамушкина, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что противоправных действий не совершала. По ее словам, сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева 7 августа в Кой-Таше в заложники никого не захватывали, а «пытались защитить избитых спецназовцев от разъяренной толпы».

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«Мы спасали их, вызвали врачей и обеспечивали коридор, чтобы вынести тяжелораненых в машины скорой помощи. Остальных охраняли. Если бы они вышли самостоятельно, не было гарантий, что их не избили бы вновь... Утром по договору обещали отдать Курсану Асанову, но никто за ними не приехал. Ближе к обеду мы уже сами разыскивали, кто бы их забрал. И только после того как к народу вышел Алмазбек Атамбаев и попросил быть спокойными и дать вывести сотрудников «Альфы», мы сами их вывели. Никому из властей они были и не нужны, скорее всего, их специально оставили, чтобы «навешать» потом захват заложников», — сказала Ирина Карамушкина.





24.kg собрало выступления Ирины Карамушкиной в дни беспорядков в Кой-Таше.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Ирина Карамушкина находилась в эпицентре событий в резиденции бывшего главы государства. Первые минуты штурма нардеп сняла на мобильный телефон.





Чуть позже Ирина Карамушкина вновь появилась в эфире. Она записала видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Депутат потребовала убрать спецназ, иначе «прольется кровь, и она будет на совести Жээнбекова».





Примерно в 22.00 Кой-Таш обесточили. Находившиеся там журналисты и парламентарии остались без связи. Как спецназовцы оказались захваченными в плен, кому принадлежала эта идея изначально, разбирается следствие. Ирина Карамушкина утверждает, что она пришла в дом к Атамбаеву, когда бойцов уже захватили и разоружили. Парламентарий, по ее словам, «пыталась остановить разъяренную толпу».

Спецоперация силовиков в тот день провалилась. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» Усен Ниязбеков погиб от огнестрельного ранения.

На появившихся в интернете фото видно, что Карамушкина действительно находится рядом с избитыми бойцами, стоит к ним спиной, как бы пытаясь огородить раненых от сторонников с ружьями и палками в руках.







8 августа Ирина Карамушкина дает интервью агентству «Фергана», в котором заявляет: «В заложниках остались шесть спецназовцев, и, если начнется захват, я уже не смогу остановить толпу. Народ их растерзает. Ночью в Кой-Таш приехали люди из других районов. Сейчас они собираются и выдвигают требования, что больше не хотят иметь дело с этой властью».

Они требуют отставки правительства, роспуска парламента и отстранения президента, иначе, к сожалению, произойдет третий госпереворот и пострадает еще больше людей. Ирина Карамушкина

Но повторения 7 апреля 2010 года не случилось. Спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев сдался и был отправлен в СИЗО ГКНБ.

На странице Ирины Карамушкиной в Facebook появилась видеозапись, где она призывает сторонников «беречь силы». И напоминает, что «арест Атамбаева — еще не конец».





Позже бывшего президента обвинят в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.

9 августа Ирина Карамушкина отправилась на допрос в МВД вслед за коллегой-депутатом Асель Кодурановой. Тогда она проходила как свидетель. Отвечая на вопросы журналистов, парламентарий подчеркнула: беспорядки в Кой-Таше — это провокация властей.

Но словесная активность Ирины Карамушкиной не ограничивается только общением с сотрудниками СМИ. На своей странице в Facebook она писала, что готова ходить на допросы, ей есть что сказать власти. «Нас сломали, но не сломили», — утверждала парламентарий.

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В понедельник, 19 августа, Ирина Карамушкина получила предостережение от ГКНБ за распространение непроверенной информации.

«До нас дошли сведения, что умер от ран спецназа и избиений 24-летний Курманбек уулу Миржан. Сейчас партийцы уточняют, если это так, я прошу всех раненых и искалеченных 7-8 августа писать иски в суды и международные организации по защите прав граждан», — написала депутат. Она указала, что он скончался в Таласе.

Однако эти сведения не подтвердились. Курманбек уулу Миржан, о котором писала Карамушкина, действительно скончался, как выяснило МВД. Но не во время событий в Кой-Таше и не от побоев, нанесенных спецназом, а на охоте.

Теперь Ирина Карамушкина проходит как подозреваемая. Статусы свидетелей пока сохраняют Кундуз Жолдубаева, Равшан Джеенбеков, депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова, сын бывшего президента Сеидбек Атамбаев, а также Темирлан Султанбеков, Эрмек Окенов, Тилек Абдиева и Мээрбек Мискенбаев.

По статьям 43 (соучастие) и 244 (захват заложников) арестованы до 8 октября и водворены в СИЗО-1 советник Атамбаева Фарид Ниязов, начальник народного штаба Кыяз Смалиев, а также Алга Кылычев и Амантур Жамгырчиев.