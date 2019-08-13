Орозбек Опумбаев о том, как готовился принудительный привод Алмазбека Атамбаева

Алмазбеку Атамбаеву нужна была кровь. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев.

По его словам, Алмазбек Атамбаев игнорировал вызов на допрос в качестве свидетеля.

«Он не пустил в дом начальника следственного управления. Он рассчитывал на то, что будет принудительный привод, поэтому в своем окружении держал женщин, детей и стариков. Платил им по 1-3 тысячи сомов. Это сделано намеренно. Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот», — сказал Орозбек Опумбаев.

Спецназ «Альфа» должен был прикрыть оперативных сотрудников, организовать им коридор.

«Было пять вариантов принудительного привода. Первый был самый оптимальный. Мы его воплотили. Нам нужна была внезапность. 7 августа в Балыкчи проходила международная операция «Гром-19». Часть «Альфы» поехала туда. Часть вывезли для конспирации. Потом они уже на месте отрабатывали задания. Штаб Атамбаева не знал об этом. Пятеро сотрудников перепрыгнули через забор. Их сразу же начали забрасывать камнями. Атамбаев, как заяц, убежал в логово и спрятался в доме. Его дом полностью изучен. Это бункер. Выстроены боевые точки для поражения», — сказал Орозбек Опумбаев.