Где в Бишкеке покататься на роликах, велосипедах и лыжах летом

Как провести выходные весело и с пользой, заботит многих кыргызстанцев. Конечно, можно поехать на Иссык-Куль или базу отдыха. Это оптимальный вариант убежать от жары. Но, к сожалению, не все могут вырваться из города. А если стандартные развлечения уже надоели, почему бы не отправиться кататься... на роликах или велосипедах. Вдвойне веселее будет, если компанию составят дети, друзья или домочадцы.

24.kg узнало, где в столице можно отдохнуть, крутя педали или нарезая узоры на колесиках.

1 Роллердромы

Если кататься на роликах в детстве не научились, то лучше отправиться на роллердром. Там и покрытие помягче асфальта, да и за бортики-стеночки держаться можно. Ролики, кстати, там же дадут в аренду.

К сожалению, таких мест в Бишкеке крайне мало. То ли не пользуются большой популярностью, то ли бизнес не разглядел свободную нишу.

Покататься можно в спортивно-развлекательном комплексе GYM-N-ROLL.

Фото со страницы клуба GYM-N-ROLL в Instagram

Он расположен на улице Курманджан Датки в районе Аламединского рынка. Сам центр закрыт на ремонт, однако роллердром работает с 10.00 до 20.00. Час катания стоит 150 сомов вместе с арендой роликов. Со своими — 100 сомов. Кстати, покататься можно и на электроскутерах. За ту же стоимость. На территории также есть буфет, игровые автоматы.

Еще один клуб Rollers находится в центре города — на бульваре Эркиндик.

Фото 24.kg

Работает с 12.30 до 23.00 за исключением пятницы. В этот день клуб открывает двери в 14.30. Час катания обойдется в 100 сомов. В стоимость входит аренда роликов.

Любителей покататься на свежем воздухе ждет RollerPark. Он находится возле главного входа в торговый центр Asia Mall. Его особенность — площадка расположена на открытом воздухе. Работает с 15.00 до 00.00.

Фото со страницы Instagram центра RollerPark

Покататься можно не только на роликах, но и на самокатах, гироскутерах. При этом зона для роликов отделена. Стоимость — 200 сомов.

Бесплатно кататься можно на столичных стадионах, в парках и скверах. Среди излюбленных мест роллеров — площадки перед Историческим музеем и филармонией.

Вечером их можно увидеть и на центральной площади Ала-Тоо.

2 Велодорожки

Фото из интернета

А вот велосипедистам повезло меньше.

Специальных центров или велотреков в Бишкеке нет. Как и велодорожек.

Спасают Южная магистраль, парк Победы, Ореховая роща. Здесь всегда много желающих покататься. Особенно в вечернее время. На магистрали есть и прокат велосипедов.

Любители трюков на велосипедах облюбовали также филармонию и Исторический музей. Здесь они прыгают по ступенькам и выполняют другие небезопасные, на взгляд обывателя, пируэты.

3 Лыжи летом

Фото со страницы SKI MASTER в Instagram

Можно на минуту забыть, что сейчас лето, и встать на лыжи или сноуборд.

Лыжный клуб SKI MASTER установил тренажер «Бесконечный склон». На нем инструкторы обучают новичков технике катания на лыжах и сноуборде, а профессиональным спортсменам он позволяет быть в форме.

Разовый урок стоит 600 сомов. В него входят экипировка, услуги инструктора и сам склон. Есть ограничения по возрасту. На лыжи допускают с четырех лет, на сноуборд — с 12.

Находится клуб в центре «АЮ Гранд Комфорт». Работает с 13.00 до 19.00.

4 Водные лыжи

Фото со страницы вейкпарка в Facebook

Выйти за рамки привычного получится и в вейкпарке ON THE WAKE. Здесь можно покататься на водных лыжах или доске.

В зоне отдыха есть инструкторы. Их услуги входят в стоимость. Минута катания обойдется в 50 сомов, день — в 1,2 тысячи.

ON THE WAKE находится в парке Здоровья (бывший парк Любви. — Прим. 24.kg) на проспекте Мира. Работает с 10.00 до 20.00.

5 Скалодромы

Разнообразить отдых можно, испытав себя на прочность, сноровку и выносливость. В Бишкеке появляется все больше центров со скалодромами.

Один из них — К-2 — ушел в отпуск до конца августа.

Но стена есть и в клубе Smile. Разовое занятие обойдется в 400 сомов. Работает центр с 10.00 до 22.00. Находится на улице Горького в районе ГорГАИ.

Фото со страницы клуба Smile в Instagram

Здесь есть спортивные батуты, батут для фристайла и веревочный городок.

Скалодромы есть и в игровых зонах торговых центров «ГУМ», «Технопарк» и Asia Mall.