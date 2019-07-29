Митинг в поддержку Сапара Исакова в Кочкорке завершился принятием резолюции

Митинг в поддержку бывшего премьер-министра Сапара Исакова завершился. Участники акции приняли резолюцию.

По их словам, Сапар Исаков является одним из патриотов Кыргызстана, поэтому политическое преследование незаконно и позорно для государства.

«Сооронбай Жээнбеков избрался президентом при поддержке Алмазбека Атамбаева и Сапара Исакова. Но стал мстить им обоим из-за того, что Исаков уволил из таможни Раима-миллиона. Участвуя в судах, граждане КР видят, что все обвинения в адрес экс-главы правительства необоснованы. Ход судебного разбирательства доказывает о надуманности уголовных дел, и при объективном судебном разбирательстве в скором времени они развалятся. При этом обвиняемые более года незаконно содержатся под стражей», — заявили собравшиеся.

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Митингующие приняли резолюцию из трех пунктов. Они требуют от президента Сооронбая Жээнбекова прекратить незаконное политическое преследование Сапара Исакова. Они призывают главу государства перестать оказывать давление на суд и правоохранительные органы и провести судебную реформу.

Участники акции протеста указали, что на выполнение их требований отводят власти месяц.

Если в течение этого срока не будет исполнена резолюция, то кочкоровцы отзовут свои голоса, которые отдали 15 октября 2017 года на президентских выборах за Сооронбая Жээнбекова и присоединятся к петиции о досрочной отставке главы государства.

Отметим, что Сапар Исаков проходит обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Он утверждает, что это политический заказ властей.

В СИЗО ГКНБ содержатся, кроме него, еще один бывший премьер Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.