Правозащитники просят Верховный суд снять обвинения с Аиды Саляновой

Правозащитники и юристы обратились в Верховный суд с ходатайством о снятии всех обвинений с экс-министра юстиции Аиды Саляновой по первому уголовному делу — о продлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву. Об этом 24.kg сообщила ее сестра Чинара Турдалиева.

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По ее словам, заявление ВС КР принял. Заседание назначено на сегодня, 20 июня.

Заявители обращают внимание на тот факт, что по новым Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам статья, по которой обвинили Аиду Салянову «Злоупотребление должностным положением» УК КР, декриминализирована.

Кроме того, юристы отмечают, что в действиях Аиды Саляновой нет состава преступления.

По вердикту судов Аида Салянова признана виновной в злоупотреблении служебным положением. По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году она незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Аида Салянова осуждена на пять лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, когда ее младшей дочери не исполнится 14 лет.

Более того, в отношении Аиды Саляновой возбуждено еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения Азиза Батукаева. Она была водворена в СИЗО-1. 15 июня по рекомендации врачей госпитализирована в Национальный центр кардиологии.