Правозащитники просят Верховный суд снять обвинения с Аиды Саляновой

Правозащитники и юристы обратились в Верховный суд с ходатайством о снятии всех обвинений с экс-министра юстиции Аиды Саляновой по первому уголовному делу — о продлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву. Об этом 24.kg сообщила ее сестра Чинара Турдалиева.
Заявители обращают внимание на тот факт, что по новым Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам статья, по которой обвинили Аиду Салянову «Злоупотребление должностным положением» УК КР, декриминализирована.
Кроме того, юристы отмечают, что в действиях Аиды Саляновой нет состава преступления.
По вердикту судов Аида Салянова признана виновной в злоупотреблении служебным положением. По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году она незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Аида Салянова осуждена на пять лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, когда ее младшей дочери не исполнится 14 лет.
Более того, в отношении Аиды Саляновой возбуждено еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения Азиза Батукаева. Она была водворена в СИЗО-1. 15 июня по рекомендации врачей госпитализирована в Национальный центр кардиологии.