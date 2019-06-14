В поддержку онкобольных детей проведут благотворительный гольф-турнир

В Кыргызстане пройдет благотворительный гольф-турнир «Игра во имя жизни» в поддержку онкобольных детей. Об этом сообщил ОБФ Help the Children — SKD.
По его данным, за первенство поборятся более 50 спортсменов.
В фонде напомнили, что в 2016-м на турнире собрали 200 тысяч сомов, что помогло отправить маленького пациента на лечение в Италию.
Во время турнира пройдет благотворительный аукцион, беспроигрышная лотерея и распродажа. Партнеры фонда сами предоставляют различную продукцию для лотов: путевки выходного дня в центры отдыха, авиабилеты, сертификаты на различные услуги, абонементы и даже годовое членство в гольф-клубе «Кленовый лист».
«Мы используем в качестве лотов все: картины, посуду, именные карты. Игроки, зная, куда будут направлены средства, с удовольствием участвуют во всех мероприятиях в рамках турнира. За что мы им очень благодарны», — отметила президент организации Елена Конева.
Участникам ивента вручат различные медали и открытки, которые сделали больные дети и их мамы.
Турнир пройдет завтра, 15 июня, в гольф-клубе «Кленовый лист».