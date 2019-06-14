19:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В поддержку онкобольных детей проведут благотворительный гольф-турнир

В Кыргызстане пройдет благотворительный гольф-турнир «Игра во имя жизни» в поддержку онкобольных детей. Об этом сообщил ОБФ Help the Children — SKD.

По его данным, за первенство поборятся более 50 спортсменов.

Читайте по теме
В Бишкеке пройдет благотворительный концерт в поддержку онкобольных детей
«Это уже 12-е мероприятие в поддержку детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями. С 2008 года стало доброй традицией ежегодно проводить благотворительные состязания и передавать все вырученные средства в фонд Help the Children — SKD», — отметили в организации.

В фонде напомнили, что в 2016-м на турнире собрали 200 тысяч сомов, что помогло отправить маленького пациента на лечение в Италию.

Во время турнира пройдет благотворительный аукцион, беспроигрышная лотерея и распродажа. Партнеры фонда сами предоставляют различную продукцию для лотов: путевки выходного дня в центры отдыха, авиабилеты, сертификаты на различные услуги, абонементы и даже годовое членство в гольф-клубе «Кленовый лист».

«Мы используем в качестве лотов все: картины, посуду, именные карты. Игроки, зная, куда будут направлены средства, с удовольствием участвуют во всех мероприятиях в рамках турнира. За что мы им очень благодарны», — отметила президент организации Елена Конева. 

Участникам ивента вручат различные медали и открытки, которые сделали больные дети и их мамы.

Турнир пройдет завтра, 15 июня, в гольф-клубе «Кленовый лист».
Ссылка:
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
Общественный фонд предлагает молодежи тур в Алматы за благотворительность
В Бишкеке пройдет акция по сбору крови в поддержку онкобольных детей
В Бишкеке пройдет благотворительный концерт в поддержку онкобольных детей
В Кыргызстане проходят благотворительные походы в поддержку онкобольных детей
Ремонт здания Союза художников. В Бишкеке состоялся аукцион для сбора средств
Юные кыргызстанцы, победившие рак, поедут на спортивные соревнования в Москву
Глава Xiaomi отдаст почти $1 миллиард на благотворительность
Национальному онкоцентру передали дорогостоящие препараты и оборудование
Всемирный день борьбы с раком. В Бишкеке почтили память Салтанат Саматовой
«Жениш, живи!». На благотворительной ярмарке за день собрали более $1 тысячи
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке адвокат требует наказать сотрудницу УОБДД за&nbsp;незнание закона В Бишкеке адвокат требует наказать сотрудницу УОБДД за незнание закона
Чиновник объяснил, почему уродливое здание в&nbsp;центре Бишкека закрыли баннером Чиновник объяснил, почему уродливое здание в центре Бишкека закрыли баннером
Стейки для журналистов жарят прямо в&nbsp;резиденции во&nbsp;время ШОС. Россияне оценили Стейки для журналистов жарят прямо в резиденции во время ШОС. Россияне оценили
С&nbsp;12&nbsp;по&nbsp;15&nbsp;июня на&nbsp;центральных дорогах Бишкека перекроют движение С 12 по 15 июня на центральных дорогах Бишкека перекроют движение
Бизнес
Какую мобильную сеть выбрать туристу в&nbsp;Кыргызстане? Какую мобильную сеть выбрать туристу в Кыргызстане?
Михаил Шубин: На&nbsp;Джеруе работаем строго по&nbsp;законодательству Кыргызстана Михаил Шубин: На Джеруе работаем строго по законодательству Кыргызстана
В&nbsp;городе&nbsp;Ош официально открыт офис Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; В городе Ош официально открыт офис Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Алтынбек Намазалиев: Не&nbsp;намерен оправдываться, но&nbsp;готов представить факты Алтынбек Намазалиев: Не намерен оправдываться, но готов представить факты