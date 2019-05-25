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Общество

В Бишкеке пройдет благотворительный концерт в поддержку онкобольных детей

В Бишкеке 29 мая пройдет благотворительный концерт в поддержку онкобольных детей. Об этом сообщили организаторы ОБФ Help the children — SKD.

«Средства, вырученные с продажи билетов, направят на помощь трем больницам: Национальному центру онкологии и гематологии МЗ КР, Национальному центру охраны материнства и детства МЗ КР и Ошской межобластной детской клинической больнице. Для детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями, покупаются препараты крови, лекарства и другие необходимые средства», — отметили в фонде.

Перед концертом в фойе театра оперы и балета пройдет благотворительная ярмарка, вырученные деньги также будут направлены на помощь малышам.

На вечер придут и сами маленькие пациенты отделений онкологии и гематологии с родителями. Добрые меценаты подарили им более 60 билетов.

Откроет мероприятие президентский камерный оркестр «Манас», выступят ансамбли «Жан Канат», «Сувенир», «KG Тай» и другие. Все артисты будут выступать на благотворительных началах.

В фонде отметили, что за предыдущие семь концертов собрали 5 миллионов 650 тысяч 645 сомов.
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