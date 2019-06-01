Письмо в прошлое. Что известные люди Кыргызстана пожелали себе семилетним

Сегодня в Кыргызстане отмечают Международный день защиты детей.

Представьте, что кто-то изобрел машину времени и встреча с собой маленьким стала реальностью. Что бы вы пожелали себе маленькому, от чего предостерегли и какой совет дали? С таким вопросом 24.kg обратилось к известным людям страны.

1 Чемпионка UFС Валентина Шевченко

Прославленная спортсменка Валентина Шевченко призналась, что повторила бы все снова.

«Пожелала бы себе повторить все снова, всегда следовать своему пути в боевых искусствах, учить больше иностранных языков, любить свою жизнь и радоваться каждому дню. Что я и делаю до сих пор», — сказала она.

2 Художница Алия Шагиева

«Маленькая Алия, ты даже не представляешь, какая ты счастливая. Только посмотри, какой любовью ты окружена. Ты, конечно, можешь позволить себе покапризничать. В этом возрасте это так естественно и только умиляет окружающих. Чуть позже капризы начнут мешать тебе самой, но они не сделают родительскую любовь меньше. Их всепрощающая забота и желание понять будут сопровождать тебя постоянно. Ты, конечно же, мало это замечаешь; такова человеческая природа — все самое хорошее и ценное мы воспринимаем как привычное и концентрируем внимание на чем-нибудь другом» — так начала свое письмо в прошлое художница, дочь экс-президента Кыргызстана Алия Шагиева.

Ты ранимая, обидчивая и чувствительная; окружающие говорят, что у тебя тяжелый характер... Ничего. Поверь, пройдет время, и ты начнешь учиться наблюдать за собой, анализировать свои ощущения и понимать себя, понимать родителей, людей... Твоим родителям нелегко, но они так стараются.

«Ты знаешь, что ты любимица. Тебе позволяется то, что не позволялось другим детям. Это и прекрасно, и не хорошо. Не хорошо это из-за того, что в будущем возникнут ситуации, когда от своей капризности придется избавляться, и это будет достаточно болезненно.

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А прекрасно потому, что предоставление родителями свободы позволит тебе стать когда-нибудь художницей... Представляешь? Твои картины будут отличаться от большинства других. В них будет проскальзывать та свобода, которую тебе подарили родители. Ты будешь расти свободолюбивой, амбициозной... В определенный момент в тебе проснется бунтарство. Ты найдешь причины обвинить, обидеться, устроить протест... Но это ничего. Родители никогда тебя не разлюбят и на все закроют глаза, лишь бы ты была счастлива.

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Бунтарство принесет немало слез. Однако ты не переживай, оно когда-нибудь стихнет. Когда-нибудь ты откроешь фотоальбом со старыми снимками и, видя, сколько на них запечатлено любви к маленькой девочке, заплачешь от наплыва благодарности... К этому моменту ты будешь мамой двоих детей и будешь на своем опыте знать, каково это — быть родителем и любить. Что бы ни происходило, знай: все происходит так, как нужно. Все пройдет. Лови момент», — рассказала себе семилетней Алия Шагиева.

3 Председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов

Глава Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов даже посоветовался с мамой, прежде чем что-то себе написать.

«Перед тем как написать письмо в прошлое самому себе, спросил у мамы, а что я обычно просил в семилетнем возрасте у них, чего хотел. По словам мамы, я в основном только книги просил купить, ну и сладости. В этом возрасте я читал все, что попадется под руку, — детские журналы, книги, сказки. Также я очень любил слушать рассказы старших людей — различные житейские истории», — признался он.

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«Говорят, я был очень любознательным, любил вопросы задавать: почему деревья качаются, почему вода течет с гор, почему летом снега не бывает, можно ли собрать все звезды в одну кучу и так далее. Наверное, такое присуще всем маленьким детям. В семь лет начинаешь познавать мир. И тебе все и вся интересны. Учитывая это, я пожелал бы себе новый планшет и высокоскоростной интернет, чтобы без проблем мог скачивать электронные книги», — рассказал глава Нацбанка.

4 Кикбоксер, чемпион мира Дастан Шаршеев

Фото 24.kg. К сожалению, детских фотографий Дастан Шаршеев не нашел. Здесь (слева) он 10 лет назад

Кикбоксер Дастан Шаршеев в конце февраля стал чемпионом мира и с тех пор ведет как никогда активную жизнь. Помогает малой родине, за что его недавно наградили званием почетного гражданина, устраивает турниры.

Смотря в прошлое, он пожелал самому себе никогда не сдаваться: «Пожелал бы слушаться родителей, хорошо учиться, ставить себе цели и не сдаваться. Детство не вернуть. Здорово, когда оно проходит, как должно: ты познаешь мир, играешь... Я в семь лет уже много работал».

5 Шоумен Ростислав Ященко

Член команды «Азия MIX», шоумен, креативный продюссер 1.1 STUDIO Ростислав Ященко признался, что пожелать себе семилетнему он может не много, вот если постарше...

«Учи английский! Вот что бы я сказал себе, если встретил. В школе я почему-то забивал на языки, хотя они мне очень легко давались. Еще бы я сказал себе семилетнему не тратить время на ерунду, которая не будет влить на дальнейшую жизнь», — поделился Ростислав Ященко.

Он признался, что больше склонен желать себе хорошо учиться и добавил: «Я бы еще сказал себе: будь поспокойнее. У меня столько на теле шрамов из детства, потому что я везде бежал, стремился, головой проламывал... На самом деле, что сделано то сделано, и я бы хотел еще раз сказать себе маленькому: учись!»

6 Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Бывший глава государства Алмазбек Атамбаев оказался на удивление краток и лаконичен в своих пожеланиях. Он сказал просто:

«Если бы я встретил сейчас себя самого в возрасте семи лет, то сказал бы так: «Говори побольше ласковых слов маме».

7 Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев

Комментарий Омурбека Текебаева мы получили с помощью его адвокатов.

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«Свое детство я помню счастливым и безмятежным. Почти все люди жили одинаково. И нам казалось, что все у нас есть. Вот что касается мечтаний, то когда появился телевизор в нашем селе, то я и братья хотели, чтобы у нас появился телевизор и скоро он у нас появился. Маленький, чернобелый. И лично я хотел иметь китайский электрический фонарик, фотоаппарат и коньки. Фотоаппарат я приобрел, когда уже начал работать учителем в школе, а коньки так и остались мечтой», — вспоминает лидер «Ата Мекена».

Чтобы я хотел сегодня сказать, с высоты прожитых лет маленькому Омурбеку, я бы ему сказал: учись еще лучше. Особенно хорошо изучай языки. Иначе, языки у тебя будут самым слабым местом.

8 Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева

«Я бы пожелала себе 7-летней больше верить в себя, быть смелой, не бояться сильно окружения и сверстников, изучать французский, не быть слишком зацикленной на учебе, а продолжать ходить на танцы, научиться рисовать, завести собаку, быть более общительной и менее мнительной», — рассказала депутат.