Апрельские герои призывают премьера заняться делом, а не своими родственниками

«Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев занят личными делами, а не государственными», — заявили представители ОО «Объединение апрельских героев» на пресс-конференции в 24.kg.

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Председатель организации Замирбек Алиев отметил, что апрельские герои погибли не ради благополучия родственников нынешнего главы кабмина Мухаммедкалыя Абылгазиева.

«Не надо повторять ошибки прежних властей и приводить своих родственников. Премьер-министр должен преследовать только государственные интересы и назначать на должности опытных, знающих людей», — сказал он.

«Объединение апрельских героев» считает, что правительство только развлекает народ громкими скандалами.

«Урановый скандал, дело Батукаева, «КТ Мобайл» — все это кажется попыткой отвлечь внимание народа от дел. Кабмину пора показать себя на деле», — призвали герои Апрельской революции.