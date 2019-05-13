«Безопасный город». От оплаченных штрафов в бюджет поступило 57,3 миллиона сомов

В Кыргызстане за два месяца от оплаченных штрафов за нарушение Правил дорожного движения в бюджет поступило 57 миллионов 325 тысяч 805 сомов. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД МВД.

Проект «Безопасный город» в стране запустили 12 февраля. Рассылать «письма счастья» начали 4 марта.

За время реализации проекта зафиксировано 98 тысяч 10 нарушений, из них 39 тысяч 670 владельцев оплатили штрафы.

Первый этап проекта включает 110 аппаратно-программных комплексов: в столице — 42, на автотрассах Чуйской области — 48 и 20 передвижных. 12 мая установку камер завершили.