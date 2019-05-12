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Общество

Провокация? Заявления об изнасиловании на члена СДПК в милицию не поступало

«Официального заявления о том, что я кого-то изнасиловал, в милиции нет», — заявил член политсовета СДПК Эрмек Окенов.

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Напомним, неизвестные в милицейской форме ворвались в дом Океновых и обвинили хозяина в попытке изнасилования.

По словам Эрмека Окенова, неизвестные голословно обвиняют его в преступлении.

«Пришедшие никаких документов жене не показали. Супруга была в доме одна с маленькой дочкой. Она растерялась и не сфотографировала их. Начальник 10 отдела Ленинского РОВД сказал, что никакого заявления об изнасиловании на меня нет», — добавил Эрмек Окенов.

В ГУВД Бишкека сообщили, что в отношении Эрмека Окенова никаких оперативно-следственных мероприятий не проводится.

«Сообщения на пульт 102 или заявления о попытке изнасилования не поступало. Вызывает недоумение данный инцидент, так как здесь присутствуют признаки провокации. Для проверки по поступившему сигналу были подняты и задействованы силы и средства столичной милиции. Указываемые факты не нашли своего подтверждения», — сообщили в ГУВД.

В ведомстве напомнили, что в случае возможной угрозы жизни и безопасности жителям столицы необходимо незамедлительно обращаться в милицию либо звонить по номеру 102.
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