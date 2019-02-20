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Общество
Сюжет: Иски против СМИ (109)

Юрист Минкультуры отозвала иск к журналисту Лейле Саралаевой

Юрист Министерства культуры, информации и туризма Кыял Кенжематова отозвала иск к главному редактору газеты «Новые лица» Лейле Саралаевой. Об этом журналист сообщила 24.kg.

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По ее словам, Кыял Кенжематова ранее заявляла, что отзовет иск только при условии, что Лейла Саралаева официально извинится.

Кроме того, юрист требовала выплатить ей 57 тысяч сомов в качестве возмещения морального вреда: 15 тысяч за то, что после поста журналиста в социальных сетях у нее пропало молоко, и 42 тысячи в виде покрытия расходов на представителя ее интересов в суде.

После обращения Независимого союза журналистов Кыял Кенжематова решила отказаться от тяжбы и материальных претензий.

Напомним, Министерство культуры ранее попросило бесплатно предоставить номера газеты, а когда редакция обратилась к юристу за разъяснением, то чиновники не пояснили позицию ведомства, отметив, что Лейла Саралаева как главный редактор издания обязана предоставить экземпляры. В министерстве сказали, что судится не ведомство, а юрист.
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