Юрист Минкультуры отозвала иск к журналисту Лейле Саралаевой

По ее словам, Кыял Кенжематова ранее заявляла, что отзовет иск только при условии, что Лейла Саралаева официально извинится.

Кроме того, юрист требовала выплатить ей 57 тысяч сомов в качестве возмещения морального вреда: 15 тысяч за то, что после поста журналиста в социальных сетях у нее пропало молоко, и 42 тысячи в виде покрытия расходов на представителя ее интересов в суде.

После обращения Независимого союза журналистов Кыял Кенжематова решила отказаться от тяжбы и материальных претензий.

Напомним, Министерство культуры ранее попросило бесплатно предоставить номера газеты, а когда редакция обратилась к юристу за разъяснением, то чиновники не пояснили позицию ведомства, отметив, что Лейла Саралаева как главный редактор издания обязана предоставить экземпляры. В министерстве сказали, что судится не ведомство, а юрист.