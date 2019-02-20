Юрист Минкультуры отозвала иск к журналисту Лейле Саралаевой

Юрист Министерства культуры, информации и туризма Кыял Кенжематова отозвала иск к главному редактору газеты «Новые лица» Лейле Саралаевой. Об этом журналист сообщила 24.kg.
По ее словам, Кыял Кенжематова ранее заявляла, что отзовет иск только при условии, что Лейла Саралаева официально извинится.
Кроме того, юрист требовала выплатить ей 57 тысяч сомов в качестве возмещения морального вреда: 15 тысяч за то, что после поста журналиста в социальных сетях у нее пропало молоко, и 42 тысячи в виде покрытия расходов на представителя ее интересов в суде.
После обращения Независимого союза журналистов Кыял Кенжематова решила отказаться от тяжбы и материальных претензий.
Напомним, Министерство культуры ранее попросило бесплатно предоставить номера газеты, а когда редакция обратилась к юристу за разъяснением, то чиновники не пояснили позицию ведомства, отметив, что Лейла Саралаева как главный редактор издания обязана предоставить экземпляры. В министерстве сказали, что судится не ведомство, а юрист.