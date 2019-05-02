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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (123)

Город Майлуу-Суу в Кыргызстане вошел в топ самых радиоактивных мест на Земле

Город Майлуу-Суу в Кыргызстане вошел в топ-25 самых радиоактивных мест на Земле.

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Майлуу-Суу занимает в антирейтинге третье место и считается одним из самых загрязненных мест в мире. В отличие от других радиоактивных мест, это место получает свое излучение не от ядерных бомб или электростанций, а от широкомасштабной горнодобывающей и перерабатывающей уран деятельности, выбрасывая приблизительно 1,96 миллиона кубических метров радиоактивных отходов в этом районе.

На втором месте Черонобыльская атомная электростанция. В 1986 году здесь произошла самая масштабная ядерная авария. 

А на первом  атомная электростанция Фукусима дай-ни в Японии. Случившаяся на ней катастрофа в 2011 году считается самой страшной ядерной аварией после Чернобыльской АЭС. Она вызвала расплавление трех реакторов, что привело к сильной утечке радиации, которая была обнаружена в 322 километрах от электростанции.

Напомним, в Кыргызстане несколько недель не утихает скандал вокруг разработки месторождения Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи. Депутаты парламента предлагают ввести бессрочный мораторий на разработку и добычу урана.

Отметим, урановое месторождение собиралась разрабатывать компания «ЮрАзия». Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы категорически против проекта. Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил, что компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки.

Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили.
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