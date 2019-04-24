В Бишкеке появилось два новых автобусных маршрута. Схемы

В Бишкеке появилось два новых автобусных маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, новые автобусы, поступившие в Бишкек, позволяют запустить два новых маршрута № 36 и 48. По ним будут курсировать 16 и 14 единиц транспорта соответственно. Также новыми автобусами укомплектуют существующие автобусные линии № 7, 38 и 42.

Маршрут № 36, жилмассив «Ак-Ордо» — компания «Шоро».

Фото мэрии Бишкека. Маршрут №36

Маршрут № 48, «Западный автовокзал» — «Восточный автовокзал».

Фото мэрии Бишкека. Маршрут №48

Ожидается, что новые автобусы появятся на столичных маршрутах на следующей неделе.