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Общество

В Бишкеке появилось два новых автобусных маршрута. Схемы

Фото Султана Досалиева. Новые автобусы, закупленные для Бишкека

В Бишкеке появилось два новых автобусных маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, новые автобусы, поступившие в Бишкек, позволяют запустить два новых маршрута № 36 и 48. По ним будут курсировать 16 и 14 единиц транспорта соответственно. Также новыми автобусами укомплектуют существующие автобусные линии № 7, 38 и 42.

Маршрут № 36, жилмассив «Ак-Ордо» — компания «Шоро».

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Маршрут №36

Маршрут № 48, «Западный автовокзал» — «Восточный автовокзал».

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Маршрут №48

Ожидается, что новые автобусы появятся на столичных маршрутах на следующей неделе.
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