13:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Безопасный город (289)

В ГУОБДД МВД КР пояснили, почему купили принтер на полмиллиона сомов дороже

В ГУОБДД МВД Кыргызстана 24.kg пояснили, почему купили принтер для распечатки постановлений о нарушении ПДД на полмиллиона сомов дороже.

ГУОБДД 15 марта объявило конкурс на приобретение полноцветного производственного принтера для распечатки постановлений о нарушениях ПДД, зафиксированных при помощи работающих в автоматическом режиме сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки.

Читайте по теме
«Безопасный город». Серые схемы в государственных закупках

Заявка ОсОО «Казмамут» не соответствует квалификационным требованиям. Участник не представил авторизованное письмо от завода-изготовителя. У компании нет дилерского сертификата, а гарантийное обеспечение конкурсной заявки в размере 2 процентов от суммы конкурсной заявки не подтвердилось на депозитном счете ГУОБДД.

В связи с этим победителем стало ОсОО «Новая Полиграфия».

Напомним, ГУОБДД скопировало технические характеристики с оборудования Riso. Ее дилером в Кыргызстане выступает «БиМ Полиграфия». Организация расположена в Бишкеке на улице Кулатова, 1а. Представителем является Виктор Николаевич Кошелев. Он же создал «Новую Полиграфию». Зачастую оборудование для госорганов покупали через эти две компании.
Ссылка:
просмотров: 1201
Версия для печати
Материалы по теме
«Безопасный город». ГУОБДД купило цветной принтер на полмиллиона сомов дороже
В Кемине расстреляли камеру «Безопасного города»
В БГК недовольны закупками продуктов для столичных детских садов
«Безопасный город». Часть штрафов направят на финансирование скорой помощи
«Безопасный город». Сотрудника «Веги» оштрафовали за неправильную парковку
Какие перекрестки подключены к проекту «Безопасный город»
«Безопасный город». 12 апреля заработает еще 16 камер фиксации нарушений
«Безопасный город». К 12 мая работы по запуску 110 комплексов завершат
«Безопасный город». На втором этапе установят 314 аппаратных комплексов
«Безопасный город». Смертность на дорогах снизилась на 36,8 процента
Популярные новости
В&nbsp;жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов В жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов
Неделя-24. Как у&nbsp;Атамбаева &laquo;отжимают&raquo; СДПК и&nbsp;что привез Жээнбеков из&nbsp;Германии Неделя-24. Как у Атамбаева «отжимают» СДПК и что привез Жээнбеков из Германии
До&nbsp;$1&nbsp;тысячи требуют в&nbsp;школах Бишкека за&nbsp;поступление в&nbsp;первый класс До $1 тысячи требуют в школах Бишкека за поступление в первый класс
Заявление от&nbsp;СДПК Алмазбека Атамбаева поступило в&nbsp;Генеральную прокуратуру Заявление от СДПК Алмазбека Атамбаева поступило в Генеральную прокуратуру
Бизнес
Оператор&nbsp;О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в&nbsp;Оше Оператор О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в Оше
О! представил пилотный инновационный проект на&nbsp;телекоммуникационном форуме О! представил пилотный инновационный проект на телекоммуникационном форуме
Акция aitv: подключи телевидение и&nbsp;получи 1&nbsp;500 сомов на&nbsp;баланс Акция aitv: подключи телевидение и получи 1 500 сомов на баланс
Мобильная экосистема &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; способствует развитию безналичных платежей Мобильная экосистема «Мой О!» способствует развитию безналичных платежей