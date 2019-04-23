В ГУОБДД МВД КР пояснили, почему купили принтер на полмиллиона сомов дороже

В ГУОБДД МВД Кыргызстана 24.kg пояснили, почему купили принтер для распечатки постановлений о нарушении ПДД на полмиллиона сомов дороже.

ГУОБДД 15 марта объявило конкурс на приобретение полноцветного производственного принтера для распечатки постановлений о нарушениях ПДД, зафиксированных при помощи работающих в автоматическом режиме сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки.

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Заявка ОсОО «Казмамут» не соответствует квалификационным требованиям. Участник не представил авторизованное письмо от завода-изготовителя. У компании нет дилерского сертификата, а гарантийное обеспечение конкурсной заявки в размере 2 процентов от суммы конкурсной заявки не подтвердилось на депозитном счете ГУОБДД.

В связи с этим победителем стало ОсОО «Новая Полиграфия».

Напомним, ГУОБДД скопировало технические характеристики с оборудования Riso. Ее дилером в Кыргызстане выступает «БиМ Полиграфия». Организация расположена в Бишкеке на улице Кулатова, 1а. Представителем является Виктор Николаевич Кошелев. Он же создал «Новую Полиграфию». Зачастую оборудование для госорганов покупали через эти две компании.